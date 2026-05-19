Independiente Santa Fe vs. Platense, por la Copa Libertadores: horario, formaciones y TV

Si gana: Clasificará de forma directa e histórica a los octavos de final de la Copa Libertadores sin importar otros resultados.

Si empata: Eliminará automáticamente a Independiente Santa Fe y, en caso de que Peñarol no logre derrotar a Corinthians en el otro cruce del grupo, también festejará el pasaje a los "mata-mata" esta misma noche.

Si pierde: Mantendrá la segunda posición, pero se verá obligado a ir a sellar su clasificación en la última jornada cuando visite al Timao en San Pablo.

Por el lado de Independiente Santa Fe, el partido de este martes representa un todo o nada. El conjunto Cardenal marcha en la tercera posición con apenas 2 puntos de 12 posibles y está obligado a ganar para no quedar eliminado de la competencia de forma prematura. Un triunfo mantendrá con vida a los dirigidos por Pablo Repetto, que de igual manera deberán ir a ganar a Montevideo ante Peñarol en la fecha de cierre y esperar que Corinthians le dé una mano venciendo a Platense.