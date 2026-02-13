Independiente se impuso 2-0 ante Lanús en Avellaneda por el Torneo Apertura

Live Blog Post

Cómo llegan Independiente y Lanús a este duelo

El equipo dirigido por Gustavo Quinteros llega a este compromiso con el pecho inflado. El "Rojo" es actualmente el único de los cinco grandes que se mantiene invicto en lo que va del certamen. Tras un inicio con tres empates consecutivos, el conjunto de Avellaneda logró soltarse y viene de vencer a Platense, lo que le permitió escalar en la tabla.

Con una defensa sólida liderada por Rodrigo Rey y la jerarquía de Iván Marcone en el eje, Independiente busca hacerse fuerte de local para prenderse definitivamente en la pelea por los playoffs. El gran desafío de Quinteros será aceitar el funcionamiento ofensivo para abastecer a Gabriel Ávalos, quien sigue siendo la principal carta de gol.

El presente del "Granate" es, por lo menos, ilusionante. El equipo de Mauricio Pellegrino marcha segundo en la Zona A con 8 puntos (dos victorias y dos empates), apenas por debajo de Vélez. Lanús viene de igualar un partido vibrante ante Talleres de Córdoba y muestra un fútbol ambicioso, apoyado en la experiencia de figuras como Carlos Izquierdoz y el "Toto" Salvio.

Sin embargo, el equipo de los nombres experimentados tiene la cabeza dividida: este viernes debe sumar en Avellaneda, pero de reojo ya mira el viaje a Brasil para enfrentar a Flamengo por la Recopa Sudamericana, tras haber gritado campeón de la Sudamericana hace apenas unos meses.