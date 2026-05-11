El descargo de Nacho Malcorra tras las duras críticas por la derrota de Independiente: "Ir para atrás..."

El incidente ocurrió en el segundo tiempo, cuando el encuentro estaba empatado 1-1. Malcorra quedó en una posición inmejorable dentro del área y tenía un pase claro para Gabriel Ávalos, quien esperaba solo para empujar la pelota. Sin embargo, el volante decidió mal: su envío terminó débilmente en las manos del arquero del "Canalla", desperdiciando una oportunidad de oro. Debido a su pasado identificado con el club rosarino, muchos hinchas estallaron en redes sociales cuestionando su entrega, lo que motivó el fuerte descargo del jugador.