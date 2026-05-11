El descargo de Nacho Malcorra tras las duras críticas por la derrota de Independiente: "Ir para atrás..."
El futbolista del Rojo, con pasado en Rosario Central, utilizó sus redes sociales para dejar un claro mensaje a los hinchas tras la eliminación del Torneo Apertura.
La eliminación de Independiente ante Rosario Central no solo dejó dolor deportivo, sino también un clima de sospecha que obligó a uno de sus protagonistas a romper el silencio. Ignacio Malcorra quedó en el centro de las críticas tras un rendimiento bajo y, especialmente, por una decisión errónea en una jugada que pudo significar la ventaja para el equipo de Gustavo Quinteros.
El incidente ocurrió en el segundo tiempo, cuando el encuentro estaba empatado 1-1. Malcorra quedó en una posición inmejorable dentro del área y tenía un pase claro para Gabriel Ávalos, quien esperaba solo para empujar la pelota. Sin embargo, el volante decidió mal: su envío terminó débilmente en las manos del arquero del "Canalla", desperdiciando una oportunidad de oro. Debido a su pasado identificado con el club rosarino, muchos hinchas estallaron en redes sociales cuestionando su entrega, lo que motivó el fuerte descargo del jugador.
El tremendo descargo de Nacho Malcorra luego de la derrota de Independiente
A través de sus redes sociales, Malcorra fue tajante para desmentir cualquier tipo de especulación sobre su profesionalismo: "Loco, me pueden tratar de perro, de lo que quieran. Pero ir para atrás, NUNCA. En mi cabeza siempre estuvo el pase a Gaby (Ávalos), cuando le voy a pegar me queda larga y me sale mal (era arrancarle la cabeza al arquero)", explicó el futbolista.
Además, el volante buscó empatizar con el sentimiento del hincha en este momento de crisis: "Yo elegí venir a este club gigante a poder ganar algo... Perdón por el resultado y no poder seguir avanzando", concluyó en su publicación.
El pedido de disculpas de Malcorra llega en un momento de máxima tensión, con Independiente fuera del Torneo Apertura y con la prensa partidaria aún molesta por los incidentes en las acreditaciones en Rosario. El plantel deberá ahora enfocarse en la Copa Argentina, la última bala que le queda al "Rojo" para tratar de salvar el semestre antes del inicio de la Copa del Mundo.
Así fue la jugada que desperdició Independiente ante Rosario Central
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