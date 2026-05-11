El exjugador de Independiente que llegó jugó en Finlandia y se fue a vivir a Estados Unidos

En los últimos años de carrera, tuvo un breve paso por Finlandia, antes de retirarse con apenas 31 años. A partir de ese momento, eligió enfocarse en proyectos personales lejos del ambiente profesional del fútbol.

Su vida después del retiro

Después de ponerle fin a su carrera como futbolista, Massacessi eligió instalarse en Florida para iniciar una vida alejada del deporte profesional. En la actualidad trabaja en el rubro inmobiliario y lleva una rutina mucho más relajada, aunque mantiene un fuerte interés por los vehículos de alta gama, una pasión que lo acompaña desde hace muchos años.