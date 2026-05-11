El exjugador de Independiente que llegó jugó en Finlandia y se fue a vivir a Estados Unidos
Fue una de las grandes promesas del "Rojo", a tal punto que lo señalaron como el sucesor de Bochini. Se retiró a los 31 años para instalarse en Estados Unidos. Descubrí todos los detalles en la nota.
Durante la década del 90, Pedro Massacessi apareció como una de las grandes promesas surgidas de Independiente gracias a su talento y capacidad ofensiva. Aunque muchos lo señalaban como el sucesor de Ricardo Bochini y una de las grandes figuras juveniles del fútbol argentino, el exmediocampista no logró afianzarse y se retiró a los 31 años.
Tras su retiro, dejó atrás el ambiente del fútbol y comenzó una nueva etapa lejos de la exposición mediática. Actualmente reside en Estados Unidos, donde está vinculado al negocio inmobiliario y mantiene un perfil más bajo. Además, mantiene viva su pasión con los coches de lujo.
Pedro Massacessi y su paso por el fútbol
El exmediocampista dio sus primeros pasos en las inferiores de Independiente y llegó a Primera División a mediados de los años 80. Aunque era considerado una de las apariciones prometedoras del club, la competencia dentro del plantel le impidió afianzarse como titular.
Con el objetivo de tener mayor protagonismo, continuó su carrera en distintos equipos de Argentina y del exterior. Tuvo pasos por Chaco For Ever y Club Universidad de Chile, aunque su mejor versión se vio en el Atlante Fútbol Club, donde no solo salió campeón, sino que se ganó el cariño de los hinchas gracias a su gran rendimiento.
En los últimos años de carrera, tuvo un breve paso por Finlandia, antes de retirarse con apenas 31 años. A partir de ese momento, eligió enfocarse en proyectos personales lejos del ambiente profesional del fútbol.
Su vida después del retiro
Después de ponerle fin a su carrera como futbolista, Massacessi eligió instalarse en Florida para iniciar una vida alejada del deporte profesional. En la actualidad trabaja en el rubro inmobiliario y lleva una rutina mucho más relajada, aunque mantiene un fuerte interés por los vehículos de alta gama, una pasión que lo acompaña desde hace muchos años.
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