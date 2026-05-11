Hinchas de Racing se burlaron de Independiente tras su eliminación del Apertura

Fuegos artificiales, bengalas de color y dos globos rojos con el número 24 acompañaron la secuencia que generó revuelo. La cifra hace referencia a los años que el club de la vereda de enfrente lleva sin consagraciones locales, ya que su última vuelta olímpica nacional fue en el Torneo Apertura 2002. Vale marcar que la “Academia” logró pasar a cuartos de final donde enfrentará al “Canalla”, verdugo del “Diablo”, que perdió la chance de jugar el clásico en la próxima fase del campeonato.