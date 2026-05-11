Hinchas de Racing se burlaron de Independiente tras su eliminación del Apertura
Un grupo de simpatizantes de la "Academia" celebró la caída del "Rojo" ante Rosario Central con fuegos artificiales y cargadas por la sequía de títulos locales.
Independiente quedó eliminado del Torneo Apertura en manos de Rosario Central y desató la algarabía de su clásico rival, que le recuerda la más de dos décadas sin títulos. Durante la noche en Avellaneda, hinchas de Racing se acercaron a las inmediaciones del estadio del "Rojo" para burlarse de su rival y filmaron el hecho.
Fuegos artificiales, bengalas de color y dos globos rojos con el número 24 acompañaron la secuencia que generó revuelo. La cifra hace referencia a los años que el club de la vereda de enfrente lleva sin consagraciones locales, ya que su última vuelta olímpica nacional fue en el Torneo Apertura 2002. Vale marcar que la “Academia” logró pasar a cuartos de final donde enfrentará al “Canalla”, verdugo del “Diablo”, que perdió la chance de jugar el clásico en la próxima fase del campeonato.
Los cuartos de final del Torneo Apertura ya están confirmados: días y horarios
La Liga Profesional de Fútbol confirmó el fixture de los ocho contendientes finales al título. Desde la organización, se establecieron los días y horarios para los cruces de cuartos de final:
-
Martes 12 de mayo: Belgrano recibirá a Unión de Santa Fe desde las 19 horas en Barrio Alberdi. En tanto, Argentinos Juniors hará lo propio ante Huracán a las 21.30 horas, en el estadio Diego Armando Maradona.
Miércoles 13 de mayo: Será el turno de Rosario Central vs. Racing, en el Gigante de Arroyito a las 19 horas. Por último, River recibirá a Gimnasia desde las 21.30 horas en el estadio Monumental.
Las localías de la siguiente instancia dependerán de quiénes ganen cada cruce y la misma se define en base a la posición final de cada club en la primera etapa del campeonato. Con este panorama, el torneo entra en su etapa de definiciones más calientes antes del inicio de la Copa del Mundo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario