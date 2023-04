En las malas mucho más: exjugadores aportarán a la colecta para ayudar a Independiente

Nicolás Tagliafico, Germán Denis, Oscar Ustari y Gabriel Milito serían algunos de los nombres que ya están adentro, y en las próximas horas podrían sumarse muchos más.

independiente telam.jpg

Mancu, quien milita actualmente entre las filas del Puebla de México, difundió un audio entre sus contactos en el que explica el espíritu del grupo, apelando a que cada uno sume a otros conocidos.

El objetivo es aportar a la colecta, de forma organizada, con el fin de colaborar con la institución para que pueda pagar las deudas lo antes posible y formar un equipo lo más competitivo posible para luchar contra el descenso.

Este jueves se hará una conferencia de prensa al mediodía en el Estadio Libertadores de América y el influencer estará acompañado Pepé Santoro y ya tiene la aprobación de toda la dirigencia. Lo único que falta para ultimar todos los detalles es la apertura de la cuenta donde se depositará el dinero.

santi maratea.webp

SANTI MARATEA SOBRE LA COLECTA PARA INDEPENDIENTE

"Estoy muy seguro de lo que estoy haciendo. Con independiente me pasó eso. Se perfectamente lo que estoy haciendo, con quién estoy hablando y se mucho de la realidad del club que no sé si todos lo saben. No necesito la opinión de cualquiera", explicó Maratea

A su vez sostuvo que "el club es de los hinchas, ellos sabrán qué hacer", además consideró que Independiente "es uno de los más grandes de la Argentina, que está en una situación muy crítica y que hay una unión de hinchas para que esto salga adelante, pero no hay una figura que genere confianza y yo no soy más que esa figura".