Inesperada visita: Johnny Depp disfrutó del Boca de Úbeda en la Bombonera

El blooper de Johnny Depp con Wanda Nara

La visita de Johnny Depp a la Argentina para la promoción de su nueva película generó una inesperada postal que se volvió viral: el martes, Wanda Nara sorprendió al país al publicar una foto junto a la estrella de Hollywood quien es el ídolo de su ex, Mauro Icardi.

La conductora de MasterChef Celebrity relató haberlo interceptado en los pasillos de Telefe, donde el actor la saludó con dos besos, dando a entender que el encuentro había sido cordial. Sin embargo, los rumores indican que el backstage de la situación habría sido menos idílico de lo que describió la empresaria.