Inesperada visita: Johnny Depp disfrutó del Boca de Úbeda en la Bombonera
El actor de Hollywood estuvo en uno de los palcos viendo la victoria del "Xeneize" y recibió la visita de Juan Román Riquelme, quien le obsequió una camiseta.
La visita de la estrella de Hollywood, Johnny Depp, a la Argentina tuvo un cierre estelar en el corazón del fútbol, ya que el actor, que se encuentra en el país para la premiere de su última película y que participó de una entrevista con Vero Lozano, estuvo este domingo en uno de los palcos de la Bombonera para ver el partido en el que Boca venció a Tigre por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025.
La presencia de la figura de películas icónicas como "Piratas del Caribe" y "El joven manos de tijera" generó gran revuelo en la Argentina. Y este domingo fue uno de los tantos "hinchas" que disfrutó de la victoria del "Xeneize", para finalizar primero en el Grupo A del certamen.
Tras la buena victoria que consolidó a Boca en la punta del campeonato, las redes sociales del club viralizaron el momento cumbre de la visita: se difundió una fotografía de Depp junto a Juan Román Riquelme, presidente de la institución.
En el emotivo encuentro, Riquelme aparece obsequiándole una camiseta del equipo al famoso actor. El club acompañó la imagen con un mensaje que celebraba la visita y destacó: “Johnny Depp junto a Juan Román Riquelme viendo al puntero del campeonato”.
Depp, aprovechando su estadía para compromisos profesionales, se dio el gusto de sumergirse en la pasión futbolera argentina en uno de sus templos. Lo mismo había ocurrido días atrás con Dua Lipa, quien fue furor por su presencia en el Superclásico en el que el conjunto de Claudio Úbeda se impuso ante River.
El blooper de Johnny Depp con Wanda Nara
La visita de Johnny Depp a la Argentina para la promoción de su nueva película generó una inesperada postal que se volvió viral: el martes, Wanda Nara sorprendió al país al publicar una foto junto a la estrella de Hollywood quien es el ídolo de su ex, Mauro Icardi.
La conductora de MasterChef Celebrity relató haberlo interceptado en los pasillos de Telefe, donde el actor la saludó con dos besos, dando a entender que el encuentro había sido cordial. Sin embargo, los rumores indican que el backstage de la situación habría sido menos idílico de lo que describió la empresaria.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario