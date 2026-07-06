Inglaterra aguantó con 10, venció a México en un partidazo en el Azteca y se metió en cuartos del Mundial 2026

Ahora hay penal para México y Raúl Jiménez lo cambia por gol
El VAR revisó una infracción de Harry Kane y sancionó la pena máxima. El delantero no falló y México se pone a tiro del empate.
EN VIVOHistórico
El conjunto europeo aguantó varios minutos con uno menos por una expulsión pero se impuso 3-2 en un partido histórico. Ahora enfrentará a Noruega.
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En un partidazo que tuvo de todo, Inglaterra venció 3-2 este domingo por la noche a México, en el Estadio Azteca, por los octavos de final del Mundial 2026, donde ya esperaba Noruega que un rato antes había eliminado nada menos que a Brasil.
Se trató del regreso del conjunto europeo al mítico escenario 40 años después. La última vez había sido nada menos que el día de "La mano de Dios", en el 2-1 de la Selección Argentina por los cuartos de final.
En un marco espectacular y tras una demora de una hora por cuestiones climáticas, Inglaterra se puso 2-0 en ventaja en una ráfaga de dos minutos entre los 36 y 38 a través de un doblete de Jude Bellingham. Pero México, que era más, volvió a ponerse en partido cuatro minutos más tarde a través de su goleador Quiñones.
El partidazo se mantuvo en el complemento, donde el equipo europeo se quedó con 10 por la expulsión de Jarell Quansah por una terrible patada. Pero enseguida, un descuido del conjunto azteca le permitió a Harry Kane, de penal, poner el 3-1 que parecía empezar a liquidar la historia.
De todos modos, el local nunca bajó los brazos y volvió a ponerse en partido con un tanto, también de penal, de Raúl Jiménez, que le permitió pelear por el empate hasta el final. Pero México se quedó, una vez más, en los octavos de final, más allá de esta vez llegar al ansiado quinto partido producto del cambio de formato.
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