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Inglaterra aguantó con 10, venció a México en un partidazo en el Azteca y se metió en cuartos del Mundial 2026

Inglaterra venció a México en un partidazo y se metió en cuartos de final del Mundial 2026.

Inglaterra venció a México en un partidazo y se metió en cuartos de final del Mundial 2026.
Partidazo en el primer tiempo de México vs. Inglaterra

Partidazo en el primer tiempo de México vs. Inglaterra
México e Inglaterra buscan los cuartos de final del Mundial 2026

México e Inglaterra buscan los cuartos de final del Mundial 2026
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Inglaterra
México

El conjunto europeo aguantó varios minutos con uno menos por una expulsión pero se impuso 3-2 en un partido histórico. Ahora enfrentará a Noruega.

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En un partidazo que tuvo de todo, Inglaterra venció 3-2 este domingo por la noche a México, en el Estadio Azteca, por los octavos de final del Mundial 2026, donde ya esperaba Noruega que un rato antes había eliminado nada menos que a Brasil.

Se trató del regreso del conjunto europeo al mítico escenario 40 años después. La última vez había sido nada menos que el día de "La mano de Dios", en el 2-1 de la Selección Argentina por los cuartos de final.

En un marco espectacular y tras una demora de una hora por cuestiones climáticas, Inglaterra se puso 2-0 en ventaja en una ráfaga de dos minutos entre los 36 y 38 a través de un doblete de Jude Bellingham. Pero México, que era más, volvió a ponerse en partido cuatro minutos más tarde a través de su goleador Quiñones.

El partidazo se mantuvo en el complemento, donde el equipo europeo se quedó con 10 por la expulsión de Jarell Quansah por una terrible patada. Pero enseguida, un descuido del conjunto azteca le permitió a Harry Kane, de penal, poner el 3-1 que parecía empezar a liquidar la historia.

De todos modos, el local nunca bajó los brazos y volvió a ponerse en partido con un tanto, también de penal, de Raúl Jiménez, que le permitió pelear por el empate hasta el final. Pero México se quedó, una vez más, en los octavos de final, más allá de esta vez llegar al ansiado quinto partido producto del cambio de formato.

Minuto a minuto de Méximo vs. Inglaterra por el Mundial 2026

Ahora hay penal para México y Raúl Jiménez lo cambia por gol

El VAR revisó una infracción de Harry Kane y sancionó la pena máxima. El delantero no falló y México se pone a tiro del empate.

Harry Kane no duda y pone el 3-1 de penal para Inglaterra

El conjunto europeo empieza a acariciar los cuartos de final del Mundial.

Penal para Inglaterra

Inmediatamente después de quedarse con 10, un descuido defensivo lo dejó mano a mano a Gordon, pero el arquero se lo llevó puesto y el árbitro no dudó.

Malas noticias para Inglaterra que se queda con 10

El lateral Jarell Quansah vio la roja tras una terrible entrada que fue revisada en el VAR.

Final del primer tiempo

Inglaterra le gana 2-1 a México y se entusiasma con los cuartos de final.

Descuenta México y hay alerta de partidazo

Quiñones pone el 1-2 a los 42 minutos del primer tiempo.

Dos goles en dos minutos para Inglaterra

Jude Bellingham, a los 36 y 38, adelantó a Inglaterra en el Azteca.

Hay pausa de hidratación casi sin emociones

No paso casi nada en los primeros 20 minutos de partido en el Estadio Azteca.

Arrancó el partido en el Estadio Azteca

México e Inglaterra juegan este domingo por un lugar en cuartos de final.

Partido demorado

El encuentro quedó demorado al menos una hora por tormentas y actividad eléctrica. Arrancará a las 22 horas.

Cómo llegan los equipos

México firmó una fase de grupos impecable: terminó como líder del Grupo A con puntaje ideal tras vencer a Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa. El equipo de Javier Aguirre llega invicto al duelo frente al seleccionado inglés, con cuatro victorias consecutivas y sin haber recibido un solo gol.

Además, afrontará uno de los desafíos más importantes de su historia: intentará volver a disputar unos cuartos de final de una Copa del Mundo después de 40 años, ya que su última presencia en esa instancia fue en el Mundial de 1986, también como anfitrión.

Del otro lado estará Inglaterra, uno de los grandes candidatos al título y finalista de la última Eurocopa. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel llega tras remontar el duelo de 16avos ante República Democrática del Congo gracias a un doblete de Harry Kane.

Formaciones de México vs. Inglaterra por los octavos de final del Mundial 2026

México: Rangel; Reyes, Montes, Johan Vásquez, Gallardo; Lira, Brian Gutiérrez, Fidalgo; Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones. DT: Javier Aguirre.

Inglaterra: Pickford; Reece James, Konsa, Guéhi, O'Reilly; Anderson, Rice; Saka, Bellingham, Gordon; Kane. DT: Thomas Tuchel.

Horario y televisación

  • Hora: 21:00
  • TV: DSports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Estadio Azteca

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