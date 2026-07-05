"Debido a las condiciones climáticas adversas en la Ciudad de México, incluyendo el riesgo causado por rayos en las cercanías del estadio, el inicio del partido de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México e Inglaterra se ha pospuesto a las 19:00 hora local (21:00 EDT). La seguridad y protección de todas las personas es la prioridad de la FIFA. Agradecemos a todos los aficionados su comprensión y cooperación", informó FIFA en sus redes sociales.

Cambio de horario para México vs. Inglaterra por el Mundial 2026: los motivos

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