Cambio de horario para México vs. Inglaterra por el Mundial 2026: los motivos
Tal como se preveía, las condiciones climáticas modificaron el horario del partido por los octavos de final del Mundial 2026 en el Estadio Azteca.
Lo que se temía en las horas previas debido al drástico pronóstico meteorológico terminó por confirmarse de manera oficial. El esperado duelo de octavos de final entre México e Inglaterra sufrió su primera modificación horaria de urgencia debido al diluvio con actividad eléctrica que azota con fuerza la Ciudad de México.
La organización de la Copa del Mundo determinó retrasar al menos una hora el inicio del partido. De esta manera, el silbatazo inicial, que estaba programado originalmente para las 21:00 (hora de la Argentina), se postergó por el momento para las 22:00.
"Debido a las condiciones climatológicas, el inicio del partido entre la Selección Nacional de México e Inglaterra se retrasa. 19:00 Inicio de partido (horario local)", informó la cuenta oficial de la Selección local.
Por qué se postergó México vs. Inglaterra
La medida busca preservar la integridad física tanto de los protagonistas como de los miles de aficionados. Minutos antes, el propio Estadio Azteca había activado el protocolo de "orden de refugio" (shelter-in-place), resguardando al público en las áreas internas del Coloso de Santa Úrsula ante la peligrosidad de la tormenta eléctrica.
El cuerpo arbitral y los comisarios de la FIFA aprovecharán este bache temporal para monitorear de cerca la intensidad de los rayos y evaluar la capacidad de drenaje del campo de juego, que está recibiendo un caudal de agua imponente. Los planteles, en tanto, aguardan la evolución del clima resguardados en las zonas de vestuarios a la espera de las directivas finales.
"Debido a las condiciones climáticas adversas en la Ciudad de México, incluyendo el riesgo causado por rayos en las cercanías del estadio, el inicio del partido de los Octavos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entre México e Inglaterra se ha pospuesto a las 19:00 hora local (21:00 EDT). La seguridad y protección de todas las personas es la prioridad de la FIFA. Agradecemos a todos los aficionados su comprensión y cooperación", informó FIFA en sus redes sociales.
NOTA EN DESARROLLO
Te puede interesar
Lo que se lee ahora
Las Más Leídas
Dejá tu comentario