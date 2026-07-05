Maná volvió a hacer historia en el Mundial 2026 con un show en el entretiempo de México-Inglaterra

Mientras continúa sumando hitos en su carrera, MANÁ también se prepara para reencontrarse con el público argentino. La banda regresará al país con un único recital programado para el próximo 10 de diciembre en el estadio Monumental, en el marco de su gira internacional "Vivir sin Aire Tour".

De esta manera, el grupo atraviesa un año cargado de grandes desafíos y presentaciones internacionales. Tras convertirse en uno de los emblemas musicales del Mundial 2026, ahora buscará repetir ese éxito en los escenarios de América Latina con una gira que promete convocar a miles de fanáticos.