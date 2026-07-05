Maná volvió a hacer historia en el Mundial 2026 con un show en el entretiempo de México-Inglaterra
Tras la reciente polémica con Liam Gallagher, el grupo volvió a convertirse en uno de los grandes protagonistas del torneo.
Maná volvió a ocupar un lugar central en el Mundial 2026. En esta oportunidad, la histórica banda mexicana fue la elegida para protagonizar el espectáculo del entretiempo del partido entre México e Inglaterra por los octavos de final, uno de los encuentros más esperados de la Copa del Mundo.
La presentación llegó pocos días después del fuerte cruce que protagonizó Fher Olvera con Liam Gallagher en las redes sociales. Luego de que el exintegrante de Oasis realizara comentarios sobre el resultado del encuentro, el líder de Maná respondió públicamente y el intercambio rápidamente se volvió viral entre los fanáticos del fútbol y de la música.
Con este nuevo show, el grupo volvió a convertirse en una de las grandes atracciones del torneo y reafirmó el estrecho vínculo que mantiene con la Copa del Mundo organizada en su país.
Un récord para la historia de Maná
La actuación frente a miles de espectadores marcó un nuevo capítulo en la trayectoria de la banda. Con esta presentación, MANÁ hizo historia al convertirse en el único artista en participar tanto en la ceremonia inaugural como en el espectáculo de medio tiempo del torneo en México, consolidándose como uno de los grandes símbolos musicales del Mundial 2026.
El grupo, liderado por Fher Olvera, volvió a desplegar sobre el escenario un repertorio que acompañó la fiesta futbolística y fue ovacionado por el público presente, reafirmando el lugar que ocupa dentro de la música latinoamericana y su fuerte identificación con el seleccionado mexicano.
Mientras continúa sumando hitos en su carrera, MANÁ también se prepara para reencontrarse con el público argentino. La banda regresará al país con un único recital programado para el próximo 10 de diciembre en el estadio Monumental, en el marco de su gira internacional "Vivir sin Aire Tour".
De esta manera, el grupo atraviesa un año cargado de grandes desafíos y presentaciones internacionales. Tras convertirse en uno de los emblemas musicales del Mundial 2026, ahora buscará repetir ese éxito en los escenarios de América Latina con una gira que promete convocar a miles de fanáticos.
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