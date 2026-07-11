Inglaterra eliminó a Noruega y ahora espera por el ganador de Argentina-Suiza

FINAL DEL PARTIDO: INGLATERRA ES EL TERCER SEMIFINALISTA
La Selección de Harry Kane dejó a Noruega afuera y ahora enfrentará al ganador entre Argentina y Suiza.
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La Noruega de Haaland no puso dar el golpe ante la Inglaterra de Harry Kane. Todos los detalles del duelo y la performance de Jude Bellingham.
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A Inglaterra le funcionaron sus individualidades y con un virtuoso Jude Bellingham logró vencer a Noruega y avanzar a semifinales del Mundial 2026, este sábado, en Miami. Ahora, los ingleses deberán esperar por el ganador entre la Selección Argentina y Suiza.
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