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Inglaterra eliminó a Noruega y ahora espera por el ganador de Argentina-Suiza

Bellingham celebra la victoria de Inglaterra.

Bellingham celebra la victoria de Inglaterra.
Inglaterra eliminó a Noruega y ahora espera por el ganador de Argentina-Suiza
Bellingham igualó el marcador para Inglaterra.

Bellingham igualó el marcador para Inglaterra.
Inglaterra eliminó a Noruega y ahora espera por el ganador de Argentina-Suiza
Schjelderup

Schjelderup, el encargado de abrir el marcador para Noruega.
Inglaterra eliminó a Noruega y ahora espera por el ganador de Argentina-Suiza
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La Noruega de Haaland no puso dar el golpe ante la Inglaterra de Harry Kane. Todos los detalles del duelo y la performance de Jude Bellingham.

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A Inglaterra le funcionaron sus individualidades y con un virtuoso Jude Bellingham logró vencer a Noruega y avanzar a semifinales del Mundial 2026, este sábado, en Miami. Ahora, los ingleses deberán esperar por el ganador entre la Selección Argentina y Suiza.

Seguí el MINUTO A MINUTO de NORUEGA vs. INGLATERRA por el Mundial 2026

FINAL DEL PARTIDO: INGLATERRA ES EL TERCER SEMIFINALISTA

La Selección de Harry Kane dejó a Noruega afuera y ahora enfrentará al ganador entre Argentina y Suiza.

Sale Bellingham: la figura de Inglaterra se fue reemplazada por Burn

Bellingham igualó el marcador para Inglaterra.

Bellingham igualó el marcador para Inglaterra.

Arrancó el segundo tiempo del alargue: Noruega va por todo para no quedarse afuera

El segundo tiempo suplementario será sin Haaland: el DT lo reemplazó por Larsen

Terminó el primer tiempo suplementario: gana Inglaterra 2-1

El VAR revisó un posible penal para Inglaterra y falló a favor de Noruega

Empezó el alargue y Bellingham no perdonó: convirtió a los 3' y puso en ventaja a Inglaterra

Fin del tiempo reglamentario: HAY PRÓRROGA

Se juegan los 7' adicionales: por ahora, hay prórroga en Miami

Anulan el gol de Heggem por falta de Haaland en el área: todo sigue 1-1

GOL de Noruega para poner nuevamente en ventaja a los vikingos

Comenzó el segundo tiempo entre Noruega e Inglaterra

Fin del primer tiempo: Noruega e Inglaterra empatan 1-1

Hubo gol de Harry Kane, pero fue anulado por offside

Gol de Bellingham para igualar el encuentro

Así se mueve la hinchada vikinga

Gol de Noruega para abrir el marcador

Schjelderup lanzó un sablazo que pegó en la parte interna del palo derecho del arco y puso en ventaja al conjunto de Haaland.

Inglaterra estuvo cerca, pero todo sigue 0-0

Pausa de hidratación en Miami

Comenzó Noruega vs. Inglaterra, por un lugar en semifinales

A las 18:01 (hora Argentina) comenzó a rodar la pelota en el Hard Rock Stadium de Miami.

Antes del partido, hubo minuto de silencio en Miami por Jayden Adams

Cómo llegan Noruega e Inglaterra a este duelo

El seleccionado nórdico llega a esta instancia como una de las grandes sorpresas del Mundial. Los dirigidos por Stale Solbakken vienen de eliminar a Brasil (2 a 1) en los octavos de final y atraviesan un momento histórico, con una generación liderada por Erling Haaland que buscará seguir haciendo historia y alcanzar por primera vez las semifinales de una Copa del Mundo.

Inglaterra, por su parte, continúa como uno de los grandes candidatos del torneo. El conjunto británico superó a México en los octavos de final y apuesta por la jerarquía de Harry Kane y la calidad de Jude Bellingham para volver a la élite del fútbol.

Noruega e Inglaterra se enfrentaron en la fase de grupos del Mundial de 1998, en un partido que terminó con triunfo 2 a 1 para el seleccionado noruego. Ahora volverán a verse las caras en una instancia decisiva, por un lugar entre los cuatro mejores del mundo.

Formaciones de Noruega vs. Inglaterra por los cuartos de final del Mundial 2026

Horario y televisación

  • Hora: 18:00
  • TV: DSports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Miami

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