Polémica: el comunicado de FIFA por el gol de Inglaterra ante Noruega

Además del comunicado, FIFA acompañó la explicación con un video difundido en sus redes sociales para respaldar la decisión arbitral y cerrar la controversia que se había instalado durante el encuentro.

Finalmente, Inglaterra logró imponerse por 2-1 tras un partido muy exigente que se definió en la prórroga. Andreas Schjelderup había adelantado a Noruega, pero Jude Bellingham marcó por duplicado y se convirtió en la gran figura de un encuentro que terminó clasificando al equipo de Thomas Tuchel a las semifinales del Mundial.