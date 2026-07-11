Polémica: el comunicado de FIFA por el gol de Inglaterra ante Noruega
El organismo explicó qué ocurrió en la jugada que desató el reclamo del conjunto noruego y reveló qué detectó la tecnología para validar el tanto.
El triunfo de Inglaterra por 2-1 sobre Noruega para avanzar a las semifinales del Mundial 2026 quedó marcado por una jugada que generó una fuerte controversia. El empate parcial convertido por Jude Bellingham despertó la protesta inmediata del seleccionado nórdico, que reclamó que la acción debía ser invalidada por una supuesta interferencia externa.
La polémica se originó luego de un saque de arco de Ørjan Nyland. Desde Noruega aseguraron que la pelota habría impactado contra uno de los cables que sostienen las cámaras aéreas del estadio antes de que continuara la jugada que terminó en el gol inglés. En caso de haberse comprobado ese contacto, el reglamento establece que el juego debía detenerse y reanudarse con un balón a tierra por la intervención de un agente externo.
Ante las protestas y la falta de imágenes concluyentes, FIFA decidió pronunciarse oficialmente para aclarar lo sucedido.
La explicación de FIFA
A través de un comunicado, el organismo informó que revisó los datos registrados por la tecnología del balón conectado y descartó que existiera cualquier contacto con los cables durante la acción.
"Antes del gol de Inglaterra en el minuto 45+2 contra Noruega, el sensor en el Connected Ball no mostró ningún pico en el 'latido del balón' cuando estaba en el aire, y por lo tanto no hay evidencia de que el balón tocara el cable aéreo y cambiara el movimiento del balón".
Además del comunicado, FIFA acompañó la explicación con un video difundido en sus redes sociales para respaldar la decisión arbitral y cerrar la controversia que se había instalado durante el encuentro.
Finalmente, Inglaterra logró imponerse por 2-1 tras un partido muy exigente que se definió en la prórroga. Andreas Schjelderup había adelantado a Noruega, pero Jude Bellingham marcó por duplicado y se convirtió en la gran figura de un encuentro que terminó clasificando al equipo de Thomas Tuchel a las semifinales del Mundial.
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