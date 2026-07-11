¿Igual a Haaland? Quién es Anastasia Kostromitina, la modelo rusa que luce idéntica a la estrella de Noruega
Un video publicado por la influencer generó repercusión en las redes sociales por el llamativo parecido que tiene con Haaland, la estrella de Noruega
En medio del Mundial 2026, una modelo rusa logró captar la atención de miles de usuarios en redes sociales por un motivo muy particular: su llamativo parecido físico con Erling Haaland. Se trata de Anastasia Kostromitina, quien se volvió viral luego de compartir un video que despertó todo tipo de reacciones.
Las comparaciones no tardaron en aparecer. Su cabello rubio, los ojos claros, las facciones de su rostro e incluso algunos de sus gestos hicieron que muchos usuarios encontraran una notable similitud con el delantero de la selección de Noruega.
Lejos de esquivar los comentarios, Anastasia decidió sumarse al fenómeno y publicó contenido en el que recrea algunas de las poses y expresiones más características de Haaland, alimentando aún más las comparaciones que rápidamente se expandieron más allá de Rusia.
Aunque el parecido con el futbolista la llevó a convertirse en tendencia durante el Mundial, Kostromitina ya contaba con experiencia en la industria de la moda. Antes de que su nombre se hiciera conocido a nivel internacional, había participado en campañas para importantes marcas como Dyson y Uniqlo, consolidando su carrera como modelo.
Gracias a la repercusión de sus publicaciones, la joven ganó una importante visibilidad en redes sociales, donde cada nuevo video continúa despertando comentarios por el sorprendente parecido que muchos le encuentran con el goleador noruego.
Actualmente, la modelo está en pareja y, aunque suele mostrarse activa en las redes sociales, prefiere resguardar los aspectos más personales de su vida privada. En su perfil comparte principalmente producciones fotográficas, viajes y distintos momentos vinculados a su trabajo y su estilo de vida.
En una de sus publicaciones más recientes se sumó al clima mundialista con una sesión de fotos realizada en una cancha de fútbol, donde posó junto a un arco y una pelota. “¿Noruega o Inglaterra?”, escribió en el epígrafe en clara alusión al cruce entre las selecciones europeas.
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