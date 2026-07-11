¿Igual a Haaland? Quién es Anastasia Kostromitina, la modelo rusa que luce idéntica a la estrella de Noruega

Actualmente, la modelo está en pareja y, aunque suele mostrarse activa en las redes sociales, prefiere resguardar los aspectos más personales de su vida privada. En su perfil comparte principalmente producciones fotográficas, viajes y distintos momentos vinculados a su trabajo y su estilo de vida.

En una de sus publicaciones más recientes se sumó al clima mundialista con una sesión de fotos realizada en una cancha de fútbol, donde posó junto a un arco y una pelota. “¿Noruega o Inglaterra?”, escribió en el epígrafe en clara alusión al cruce entre las selecciones europeas.