Mick Jagger apareció en el Inglaterra vs. Noruega y anuló su propia mufa
El líder de The Rolling Stones, Mick Jagger, asistió al estadio en Miami para alentar y logró romper el mito de la mala suerte en el Mundial 2026.
El cantante británico Mick Jagger sorprendió a todos al presentarse en un palco exclusivo durante el vibrante partido de cuartos de final entre Inglaterra y Noruega por el Mundial 2026. Su presencia en las tribunas se volvió viral en las redes sociales, donde los hinchas temían que se repitiera la superstición que lo persigue desde Sudáfrica.
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El origen del mito sobre Mick Jagger
La famosa creencia popular nació en el Mundial de Sudáfrica 2010, cuando el artista manifestó públicamente su apoyo a varios equipos que terminaron eliminados de forma consecutiva. Desde entonces, cada aparición suya en un torneo importante generaba una ola de memes y preocupación entre los simpatizantes del equipo alentado.
Sin embargo, esta vez la historia fue diferente en Miami. Con el triunfo de Inglaterra por 2 a 1 frente a Noruega, el músico logró festejar en paz y dejar atrás las bromas sobre su supuesta mala suerte, demostrando que su pasión por el fútbol es mucho más fuerte que cualquier rumor de las redes sociales.
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