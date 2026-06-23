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Inglaterra y Ghana empataron 0-0 en un partido chato y quedaron bien posicionados en el Grupo L

Inglaterra irá en busca del boleto a dieciseisavos del Mundial ante Ghana. 

Inglaterra irá en busca del boleto a dieciseisavos del Mundial ante Ghana. 
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Inglaterra y Ghana igualaron sin goles por la fecha 2 del Grupo L del Mundial 2026 y llegaron a los 4 puntos antes del cierre de la fase de grupos.

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Inglaterra y Ghana no lograron sacarse ventajas e igualaron 0-0 en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. En la previa aparecía como uno de los partidos más atractivos de la jornada, pero terminó siendo un cruce muy trabado, con pocas situaciones y escaso brillo en ofensiva.

El empate dejó a ambos seleccionados en una posición favorable de cara a la última jornada de la fase de grupos. Tanto el conjunto inglés como el africano suman ahora 4 puntos y definirán su clasificación a los 16avos de final en la próxima fecha.

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El seleccionado británico venía de un debut con triunfo por 4-2 ante Croacia, mientras que Ghana había arrancado su participación en el certamen con una victoria por 1-0 frente a Panamá. Con esos antecedentes, el duelo prometía emociones, pero el desarrollo estuvo lejos de cumplir con las expectativas. Sin goles y con muy pocas llegadas claras, el 0-0 terminó reflejando lo que fue el trámite del partido: un encuentro parejo, sin demasiada profundidad y con más lucha que fútbol.

En la última fecha del Grupo L, Inglaterra se enfrentará a Panamá, mientras que Ghana hará lo propio ante Croacia. Ambos llegarán con la posibilidad concreta de meterse en la próxima ronda del Mundial 2026, aunque todavía resta definir el orden final de la zona.

Inglaterra vs. Ghana: minuto a minuto

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¡ARRANCÓ EL SEGUNDO TIEMPO!

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¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO! Inglaterra 0-0 Ghana

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David Beckham presente en Boston para ver el encuentro de Inglaterra

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¡PARTIDO PAREJO EN BOSTON! Inglaterra y Ghana no se sacan ventajas

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¡ARRANCÓ EL PARTIDO!

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La previa de Inglaterra vs. Ghana

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel viene de un gran debut con triunfo 4 a 2 ante Croacia, un partido donde mostró poder ofensivo, pero también algunas dudas defensivas que pusieron en riegos los tres puntos. Con figuras como Harry Kane, Jude Bellingham y Marcus Rashford, los “Tres Leones” irán en busca de una victoria que los deposita en la siguiente etapa.

Del otro lado aparece Ghana, que llega con la misma cantidad de puntos tras vencer 1 a 0 a Panamá en un partido muy trabajado, resuelto sobre el final. Bajo la conducción de Carlos Queiroz, el equipo africano se mostró sólido, ordenado y con una identidad marcada, apostando a una defensa firme y transiciones rápidas que le permitieron quedarse con el triunfo ante el el conjunto panameño.

Ghana afronta su quinto Mundial consecutivo, consolidándose como una de las selecciones africanas más regulares en la última década. Su mejor actuación se dio en Sudáfrica 2010, cuando logró alcanzar los cuartos de final y quedó a un paso de hacer historia al meterse entre los cuatro mejores del torneo. En aquella ocasión, fue eliminada por Uruguay desde los doce pasos, con el recordado penal de Sebastián Abreu.

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Formaciones de Inglaterra vs. Ghana por el Mundial 2026

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Horario y televisación

  • Hora: 17:00
  • TV: DSports
  • Árbitro: A confirmar
  • Estadio: Boston

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