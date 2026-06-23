EN VIVOMundial 2026
Inglaterra y Ghana empataron 0-0 en un partido chato y quedaron bien posicionados en el Grupo L
Inglaterra y Ghana igualaron sin goles por la fecha 2 del Grupo L del Mundial 2026 y llegaron a los 4 puntos antes del cierre de la fase de grupos.
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Inglaterra y Ghana no lograron sacarse ventajas e igualaron 0-0 en un encuentro correspondiente a la segunda fecha del Grupo L del Mundial 2026. En la previa aparecía como uno de los partidos más atractivos de la jornada, pero terminó siendo un cruce muy trabado, con pocas situaciones y escaso brillo en ofensiva.
El empate dejó a ambos seleccionados en una posición favorable de cara a la última jornada de la fase de grupos. Tanto el conjunto inglés como el africano suman ahora 4 puntos y definirán su clasificación a los 16avos de final en la próxima fecha.
El seleccionado británico venía de un debut con triunfo por 4-2 ante Croacia, mientras que Ghana había arrancado su participación en el certamen con una victoria por 1-0 frente a Panamá. Con esos antecedentes, el duelo prometía emociones, pero el desarrollo estuvo lejos de cumplir con las expectativas. Sin goles y con muy pocas llegadas claras, el 0-0 terminó reflejando lo que fue el trámite del partido: un encuentro parejo, sin demasiada profundidad y con más lucha que fútbol.
En la última fecha del Grupo L, Inglaterra se enfrentará a Panamá, mientras que Ghana hará lo propio ante Croacia. Ambos llegarán con la posibilidad concreta de meterse en la próxima ronda del Mundial 2026, aunque todavía resta definir el orden final de la zona.
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