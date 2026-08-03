Video: Chelsea presentó a Valentín Barco como nuevo refuerzo con un guiño especial

El concepto de “joven león” fue uno de los elementos centrales de la presentación y funcionó como una manera de remarcar la juventud y el perfil ofensivo del argentino. Barco llega a un plantel que busca sumar alternativas y que actualmente se encuentra realizando parte de su preparación en Australia.

Sin embargo, el lateral no viajará inmediatamente para sumarse a la pretemporada. Chelsea comunicó que tendrá algunos días adicionales de descanso antes de incorporarse al equipo conducido por Xabi Alonso. La decisión está vinculada con la participación del argentino en el Mundial y con la necesidad de otorgarle un período de recuperación antes de comenzar su nueva etapa.

“Chelsea FC se complace en confirmar el fichaje del internacional argentino Valentín Barco procedente del RC Strasbourg. ¡Bienvenido a casa, Valentín!”, publicó la institución británica en sus redes sociales para oficializar el acuerdo.

La confirmación también tuvo repercusión en el entorno personal del jugador. Yazmín Jaureguy, pareja del futbolista, utilizó sus redes sociales para compartir el video de presentación. Junto a las imágenes escribió una palabra que resumió su reacción ante el nuevo paso en la carrera del argentino: “Familia”. El mensaje estuvo acompañado por corazones azules.

Valentín Barco, en la misma empresa, cambia de sector: de Racing de Estrasburgo a Chelsea

El vínculo entre Chelsea y Estrasburgo explica buena parte de las particularidades de la operación. Ambas instituciones forman parte de BlueCo, un grupo que controla los dos clubes y que en los últimos mercados realizó diferentes movimientos entre ellos. Uno de los casos más recientes fue el de Aaron Anselmino, cuyo préstamo en Borussia Dortmund fue interrumpido por Chelsea para que el argentino continuara su desarrollo en el conjunto francés.

Barco llega a Londres después de haber tenido una temporada productiva. Durante la última campaña participó en 43 partidos entre todas las competiciones y generó 12 goles entre tantos y asistencias, números que ayudaron al equipo francés a conseguir la clasificación a competencias europeas. El lateral había llegado a Estrasburgo inicialmente a préstamo. Luego de su rendimiento durante la temporada 2024/25, el club francés decidió adquirirlo definitivamente por aproximadamente 10 millones de euros.

Su recorrido comenzó en Boca, donde se formó y debutó profesionalmente cuando tenía apenas 16 años. En el Xeneize ganó títulos y tuvo una participación destacada en la Copa Libertadores 2024, antes de dar el salto al fútbol europeo. En 2024 fue transferido a Brighton por una cifra cercana a los 10 millones de dólares.

Durante su etapa en Inglaterra pasó por Sevilla y posteriormente por Estrasburgo, donde logró encontrar continuidad y convertirse en un futbolista importante. Ahora el desafío será todavía mayor: Chelsea apuesta por un jugador joven, con experiencia internacional y margen de crecimiento.

Según la valoración de Transfermarkt, el argentino tiene un valor estimado cercano a los 40 millones de euros, aunque esa cifra no representa necesariamente el monto de la operación entre los clubes. La transferencia también es seguida de cerca por el Xeneize. El club argentino conserva derechos vinculados a la formación del jugador, por lo que el crecimiento de su valor y su recorrido en Europa pueden tener impacto económico para la institución que lo formó.