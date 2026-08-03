Video: Chelsea presentó a Valentín Barco como nuevo refuerzo con un guiño especial
El club inglés confirmó oficialmente la incorporación del lateral argentino, que firmó contrato hasta 2033. La reacción de su pareja Yazmín Jaureguy.
Después de varias semanas de expectativa, Chelsea oficializó la llegada de Valentín Barco. El futbolista argentino, de 22 años, fue presentado como nuevo integrante del plantel londinense luego de completar una temporada destacada en el Racing de Estrasburgo y de participar con la Selección Argentina en el Mundial 2026.
Aunque el traspaso ya estaba encaminado desde antes de que comenzara la Copa del Mundo, el conjunto de la Premier League decidió hacer público el acuerdo durante las últimas horas. El Colo firmó un vínculo que lo unirá hasta 2033, en una operación particular debido a que tanto la institución inglesa como Estrasburgo pertenecen al mismo grupo empresario, BlueCo.
Por esa razón, el monto exacto de la transferencia no fue informado oficialmente. La presentación tuvo un detalle particular que rápidamente llamó la atención de los seguidores del club. Los azules eligió un video con formato de transmisión radial para comunicar la llegada del argentino. En la grabación aparece Gary Cahill, histórico defensor y referente de la institución, quien se refiere al nuevo refuerzo antes de confirmar su incorporación.
“Probablemente una buena incorporación al equipo. 22 años de edad, muy ofensivo, muy emocionante, así que será interesante ver cómo le va. Así que otro joven león emocionante se une a la manada”, expresó Cahill en el material difundido por Chelsea.
El concepto de “joven león” fue uno de los elementos centrales de la presentación y funcionó como una manera de remarcar la juventud y el perfil ofensivo del argentino. Barco llega a un plantel que busca sumar alternativas y que actualmente se encuentra realizando parte de su preparación en Australia.
Sin embargo, el lateral no viajará inmediatamente para sumarse a la pretemporada. Chelsea comunicó que tendrá algunos días adicionales de descanso antes de incorporarse al equipo conducido por Xabi Alonso. La decisión está vinculada con la participación del argentino en el Mundial y con la necesidad de otorgarle un período de recuperación antes de comenzar su nueva etapa.
“Chelsea FC se complace en confirmar el fichaje del internacional argentino Valentín Barco procedente del RC Strasbourg. ¡Bienvenido a casa, Valentín!”, publicó la institución británica en sus redes sociales para oficializar el acuerdo.
La confirmación también tuvo repercusión en el entorno personal del jugador. Yazmín Jaureguy, pareja del futbolista, utilizó sus redes sociales para compartir el video de presentación. Junto a las imágenes escribió una palabra que resumió su reacción ante el nuevo paso en la carrera del argentino: “Familia”. El mensaje estuvo acompañado por corazones azules.
Valentín Barco, en la misma empresa, cambia de sector: de Racing de Estrasburgo a Chelsea
El vínculo entre Chelsea y Estrasburgo explica buena parte de las particularidades de la operación. Ambas instituciones forman parte de BlueCo, un grupo que controla los dos clubes y que en los últimos mercados realizó diferentes movimientos entre ellos. Uno de los casos más recientes fue el de Aaron Anselmino, cuyo préstamo en Borussia Dortmund fue interrumpido por Chelsea para que el argentino continuara su desarrollo en el conjunto francés.
Barco llega a Londres después de haber tenido una temporada productiva. Durante la última campaña participó en 43 partidos entre todas las competiciones y generó 12 goles entre tantos y asistencias, números que ayudaron al equipo francés a conseguir la clasificación a competencias europeas. El lateral había llegado a Estrasburgo inicialmente a préstamo. Luego de su rendimiento durante la temporada 2024/25, el club francés decidió adquirirlo definitivamente por aproximadamente 10 millones de euros.
Su recorrido comenzó en Boca, donde se formó y debutó profesionalmente cuando tenía apenas 16 años. En el Xeneize ganó títulos y tuvo una participación destacada en la Copa Libertadores 2024, antes de dar el salto al fútbol europeo. En 2024 fue transferido a Brighton por una cifra cercana a los 10 millones de dólares.
Durante su etapa en Inglaterra pasó por Sevilla y posteriormente por Estrasburgo, donde logró encontrar continuidad y convertirse en un futbolista importante. Ahora el desafío será todavía mayor: Chelsea apuesta por un jugador joven, con experiencia internacional y margen de crecimiento.
Según la valoración de Transfermarkt, el argentino tiene un valor estimado cercano a los 40 millones de euros, aunque esa cifra no representa necesariamente el monto de la operación entre los clubes. La transferencia también es seguida de cerca por el Xeneize. El club argentino conserva derechos vinculados a la formación del jugador, por lo que el crecimiento de su valor y su recorrido en Europa pueden tener impacto económico para la institución que lo formó.
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