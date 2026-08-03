La hinchada de Chacarita mostró banderas robadas a los ingleses en el Mundial 1986
La gente del Funebrero llevó al estadio algunos trapos que habían quedado en poder de simpatizantes argentinos durante los enfrentamientos de hace cuatro décadas.
La rivalidad futbolística entre Argentina e Inglaterra volvió a aparecer en las tribunas del fútbol argentino. Después del reciente enfrentamiento entre ambas selecciones en el Mundial 2026, la hinchada de Chacarita Juniors decidió recuperar parte de una historia que permanece vinculada con uno de los capítulos más recordados de la relación entre ambos países: el Mundial de México 1986.
Durante el partido ante Agropecuario por la Primera Nacional, los simpatizantes del Funebrero exhibieron algunas banderas que habían sido robadas a hinchas ingleses durante aquel torneo. Los históricos trapos fueron mostrados nuevamente cuatro décadas después y se convirtieron en uno de los elementos más llamativos de la jornada.
El contexto no fue casual. Argentina e Inglaterra volvieron a cruzarse en una Copa del Mundo en 2026, esta vez en Estados Unidos, México y Canadá. El resultado volvió a favorecer a la Albiceleste, que se impuso por 2-1 en la semifinal. Aunque posteriormente el seleccionado argentino perdió la final ante España, la victoria frente a los ingleses volvió a alimentar una rivalidad que tiene raíces mucho más profundas.
El recuerdo de México 1986 ocupa un lugar especial en esa historia. En aquel torneo, Argentina e Inglaterra se enfrentaron en los cuartos de final, pocos años después de la Guerra de Malvinas. La tensión política y social entre ambos países tuvo un reflejo evidente en las calles y en las tribunas mexicanas, donde los grupos de hinchas de ambos lados protagonizaron distintos episodios de violencia.
Entre los argentinos que viajaron al Mundial había simpatizantes y barras de diferentes clubes. Chacarita fue uno de los equipos que tuvo representantes en México y, durante los enfrentamientos posteriores al partido, algunos de sus hinchas terminaron quedándose con banderas pertenecientes a los aficionados ingleses.
El partido quedó marcado para siempre por la actuación de Diego Armando Maradona. El Diez convirtió los dos goles argentinos en aquel triunfo por 2-1, incluyendo el recordado tanto conocido como “La Mano de Dios” y el considerado uno de los mejores goles de la historia de los Mundiales. Pero la historia no terminó con el pitazo final.
Los incidentes continuaron en las inmediaciones del estadio y en diferentes puntos de Ciudad de México. En medio de esos enfrentamientos, los hinchas argentinos consiguieron diferentes banderas británicas. Algunas fueron conservadas durante décadas, mientras que otras se perdieron con el paso del tiempo. Entre las que permanecieron guardadas se encontraban algunas relacionadas con Chaca.
La escena se produjo durante el triunfo de Chacarita ante Agropecuario. El equipo tuvo que remontar el resultado durante el segundo tiempo y terminó imponiéndose por 2-1 gracias a dos goles de Cristian Guanca. De esta manera, la jornada tuvo una curiosa coincidencia con lo ocurrido en México 1986: un resultado adverso inicial terminó transformándose en una victoria por 2-1.
El recuerdo de las banderas también apareció en un contexto en el que diferentes clubes argentinos volvieron a utilizar símbolos relacionados con Malvinas. La propia Selección Argentina había ingresado al campo de juego durante el Mundial 2026 con una bandera que llevaba el mensaje “Las Malvinas son argentinas”, imagen que rápidamente se viralizó y que luego tuvo réplicas en diferentes estadios.
La temática incluso generó repercusiones por las posibles sanciones que podía recibir la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), debido a las reglamentaciones de FIFA respecto de determinados mensajes políticos en los escenarios deportivos. En ese marco, las banderas que Chacarita conservó desde México 1986 volvieron a ocupar un lugar destacado. Para la hinchada, representan un episodio particular de una época en la que la rivalidad entre argentinos e ingleses excedía ampliamente la cuestión deportiva.
El paso del tiempo no eliminó el significado de aquellos objetos. Cuatro décadas después, los trapos volvieron a aparecer en una tribuna argentina justo después de que la Selección volviera a derrotar a Inglaterra en una Copa del Mundo.
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