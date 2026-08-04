El insólito tatuaje de un hincha inglés por el Mundial 2026 y el inesperado giro: "Era broma"
Convencido de que Inglaterra sería campeona del mundo, un fanático se tatuó el trofeo y una frase que terminó volviéndose viral en las redes sociales.
La ilusión de un hincha inglés por ver a su selección coronada en el Mundial 2026 terminó convirtiéndose en una de las historias más insólitas que dejó el torneo. Antes de que comenzara la fase decisiva de la Copa del Mundo, el fanático decidió inmortalizar su confianza con un tatuaje que daba por hecho el título de Inglaterra.
Sin embargo, el desenlace fue muy distinto y lo obligó a encontrar una creativa solución.
La historia, difundida por la BBC, tiene como protagonista a Sean Carrington, un vecino de Wigan, en el noroeste de Inglaterra, quien gastó 550 libras esterlinas para tatuarse en una de sus piernas la Copa del Mundo junto a la frase: "England, World Cup winners 2026" ("Inglaterra, campeona del mundo 2026").
Su apuesta parecía una muestra de optimismo extremo, aunque todo cambió cuando España derrotó a Argentina en la final y se quedó con el título. Inglaterra, por su parte, terminó en el tercer puesto tras vencer a Francia en el partido por ese lugar.
La modificación que se volvió viral
Lejos de borrar el tatuaje, Carrington optó por darle un giro con mucho humor. Días después del Mundial regresó al mismo estudio donde se había realizado el diseño y pidió una pequeña modificación. El tatuador agregó debajo de la inscripción original, con una tipografía diferente, la frase: "Just kidding!" ("¡Era broma!"), transformando un tatuaje que había quedado desactualizado en una anécdota viral.
Además, el artista decidió hacer ese retoque de manera gratuita, por lo que el simpatizante evitó pagar las cerca de 100 libras que normalmente costaría una modificación de ese tipo. Lejos de mostrarse arrepentido, Carrington aseguró que no cambiaría la decisión que tomó antes del Mundial: "Me molesta más no haber ganado la Copa del Mundo que tener este tatuaje en la pierna. No me incomoda", afirmó entre risas. Incluso fue más allá y aseguró que, aunque hubiera sabido de antemano cómo terminaría el torneo, igualmente se habría hecho el tatuaje.
Su historia rápidamente recorrió las redes sociales y fue compartida por miles de usuarios, que destacaron tanto la confianza que tenía en Inglaterra como la original forma que encontró para tomarse con humor una apuesta que no salió como esperaba.
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