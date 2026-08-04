El insólito tatuaje de un hincha inglés por el Mundial 2026 y el inesperado giro: "Era broma"

Además, el artista decidió hacer ese retoque de manera gratuita, por lo que el simpatizante evitó pagar las cerca de 100 libras que normalmente costaría una modificación de ese tipo. Lejos de mostrarse arrepentido, Carrington aseguró que no cambiaría la decisión que tomó antes del Mundial: "Me molesta más no haber ganado la Copa del Mundo que tener este tatuaje en la pierna. No me incomoda", afirmó entre risas. Incluso fue más allá y aseguró que, aunque hubiera sabido de antemano cómo terminaría el torneo, igualmente se habría hecho el tatuaje.

Su historia rápidamente recorrió las redes sociales y fue compartida por miles de usuarios, que destacaron tanto la confianza que tenía en Inglaterra como la original forma que encontró para tomarse con humor una apuesta que no salió como esperaba.