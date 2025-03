Insólito: lo confundieron con Raphinha en redes sociales y lo llenaron de insultos

El exfutbolista brasileño compartió en sus historias los mensajes que recibía, donde se leían frases como "Mucho bla bla se comieron..." o "4-1 Rafinha, ¿qué pasó?". Sorprendido, respondió: "Oh no, los argentinos todos insultándome después de la mierda que dijiste", mencionando al verdadero Raphinha.

image.png

El partido estuvo cargado de tensión, como es habitual en este clásico. Otamendi, autor de uno de los goles, no dejó pasar la oportunidad de responderle al delantero brasileño. Primero con un mensaje en la red social X, donde publicó un emoji de espadas, y luego en la cancha, donde le replicó con un claro "Hablá menos", en referencia a sus declaraciones previas.

Raphinha no obtuvo el resultado que esperaba. No solo sufrió la dura derrota, sino que también quedó expuesto ante los hinchas argentinos, que no perdieron la oportunidad de recordarle sus palabras durante todo el encuentro que terminó de la mejor manera para nuestro país.