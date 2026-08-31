Instituto vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura 2026: detalles y equipos
El "Ciclón" llega a Córdoba con la misión de sumar su primer triunfo como visitante. Instituto, por su parte, viene de quedar eliminado de la Copa Argentina.
Instituto y San Lorenzo se enfrentan este lunes, desde las 21:15, en el estadio Monumental de Alta Córdoba, en el cierre de la séptima fecha de la Zona A del Torneo Clausura. El encuentro será transmitido por TNT Sports y contará con el arbitraje de Andrés Gariano, mientras que Fernando Echenique estará a cargo del VAR.
La "Gloria" atraviesa un gran momento en el campeonato y llega como uno de los protagonistas de la Zona A. Después de comenzar el torneo con una derrota ante Vélez, consiguió cuatro victorias consecutivas frente a Platense, Lanús, Gimnasia de Mendoza y Central Córdoba, pero en su última presentación igualó 0-0 ante Atlético Tucumán y cortó su racha de triunfos.
Además, el elenco cordobés viene de quedar eliminado de la Copa Argentina tras caer ante Platense por penales, por lo que ahora apunta todos sus cañones al torneo doméstico.
Por su parte, San Lorenzo suma siete unidades y se encuentra duodécimo en la Zona A, por lo que necesita una victoria para acercarse a los puestos de clasificación. El "Ciclón" viene de empatar 0-0 ante Estudiantes de Río Cuarto, resultado que se sumó al triunfo 1-0 sobre Unión y a la derrota 2-0 frente a Huracán en sus últimas tres presentaciones. El equipo dirigido por Pipo Gorosito buscará su primer triunfo como visitante en el torneo.
Formaciones de Instituto vs. San Lorenzo por el Torneo Clausura - Zona A
- Instituto: Marcos Ledesma; Giuliano Cerato, Fernando Alarcón, Leonel Mosevich, Jonathan Galván, Diego Sosa; Gustavo Abregú, Matías Gallardo; Alex Luna, Matías Tissera y Jhon Córdoba. DT: Diego Flores.
- San Lorenzo: José Devecchi; Ezequiel Herrera, Franco Lorenzón, Alejo Córdoba, Mathías De Ritis; Agustín Ladstatter, Nicolás Tripichio, Gonzalo Alassia, Facundo Gulli; Alexis Cuello y Rodrigo Auzmendi. DT: Néstor Gorosito.
Hora y televisación
- Hora: 21:15.
- Estadio: Monumental de Alta Córdoba.
- Árbitro: Andrés Gariano.
- VAR: Fernando Echenique.
- TV: TNT Sports.
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