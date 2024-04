Qué dijo Javier Castrilli sobre el gol anulado a River ante Boca

Si que se difundieran imágenes claras sobre si entró o no la pelota, Castrilli sentenció que no fue gol. "Ninguna imagen demuestra que el balón ingresó totalmente… no fue gol", analizó.

Ninguna imagen demuestra que el balón ingresó totalmente… no fue gol — Javier Castrilli (@castrillijavier) April 21, 2024

En tanto, el siempre polémico exárbitro se refirió a dos jugadas en las que consideró que Yael Falcón Pérez tendría que haber mostrado la tarjeta roja y no lo hizo.

"Tanto el planchazo de Colidio a Zenón como la patada de Figal sobre el final eran para expulsión directa… la de Figal fue tremendo: directamente a pegarle a la altura de la cintura", señaló Castrilli.

