Josef Martínez se deshizo en elogios a Lionel Messi: "El tipo más normal"

"Cuando llegué era el Combate FC, habíamos perdido como 15 partidos. Antes del primer entrenamiento no nos conocía ni Instagram. Y de repente había mil periodistas afuera. Pasamos de ser el peor equipo a convertirnos en el Real Madrid de la MLS", comenzó el actual delantero de San Jose Earthquakes sobre cómo era el club previo a la llegada del argentino a las Garzas.

“Antes del primer entrenamiento de Messi, ni en Instagram nos conocían, no iban ni siquiera los periodistas. Me escribió gente que yo no sabía que existía, hasta mi padrino, al que yo no había conocido. Afuera había 1000 periodistas, cuando nosotros habíamos visto un periodista antes. Y había 50.000 personas para el primer entrenamiento”, continuó.

También hizo mención sobre el crecimiento en nivel de juego que tuvieron muchos de sus ex compañeros: "No quiero hablar mal de él... pero (RobertI) Taylor no le hacía un gol ni a Dios y con Messi se convirtió en el goleador del equipo. Había jugadores que no te podían dar un pase; con Messi el nivel creció. No nos veía nadie y cuando llegó Messi nos veía hasta Dios".

Martínez vistió la camiseta del Inter Miami durante solo un año, en el que fue decisivo para ayudar al club a ganar su primer título oficial, la Leagues Cup, inmediatamente después del arribo de Messi y otras figuras de renombre como Jordi Alba y Sergio Busquets.