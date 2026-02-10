Juan Manuel Cerúndolo alertó sobre las apuestas en el tenis: "Recibimos amenazas todos los días"
El argentino habló tras ganar en el Argentina Open, denunció amenazas constantes vinculadas a las apuestas y aseguró que la situación “ya llegó a un límite”.
Juan Manuel Cerúndolo encendió una alarma sobre una problemática cada vez más grave en el tenis. Luego de su triunfo en el Argentina Open, el argentino reveló que los jugadores reciben amenazas a diario relacionadas con las apuestas deportivas y reconoció que la situación se volvió habitual en el circuito.
El tenista argentino se refirió al tema durante la conferencia de prensa posterior a su victoria en la primera ronda del Argentina Open frente al alemán Daniel Altmaier, quinto preclasificado del torneo. Allí, no dudó en exponer una realidad que atraviesa al deporte en general.
Cerúndolo tomó como referencia lo ocurrido recientemente en el Challenger de Rosario, donde Román Burruchaga y el español Nikolas Sánchez Izquierdo fueron víctimas de graves amenazas. “Fue bastante fuerte. Lo de Sánchez Izquierdo no sabía; lo de Román fue fuertísimo, veía los mensajes y no lo podía creer”, aseguró.
El argentino fue aún más contundente al describir el día a día de los jugadores. “Todos los días recibimos amenazas así de ‘te vamos a matar a vos, a tu hermana…’, ya lo naturalizamos”, confesó, dejando en evidencia la gravedad del problema.
Además, explicó que este tipo de situaciones lo acompañan desde sus primeros pasos como profesional. “Mi Instagram siempre está plagado de comentarios e insultos cuando pierdo. Es algo que pasa desde que juego Futures, así que lo tengo normalizado”, agregó. En cuanto a posibles soluciones, Cerúndolo reconoció que el panorama es complejo. “Es difícil de solucionar. Lo ideal sería cancelar las apuestas, pero no es nada fácil. Se llegó a un límite”, remarcó.
Más allá de la denuncia, el tenista también analizó su rendimiento ante Altmaier y explicó las claves del triunfo. “Hoy me picó un montón la pelota, estaba rápida la cancha y le pegué muy fuerte de derecha. Además jugué con mucho porcentaje de primeros saques”, señaló.
Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la próxima presentación de Juan Manuel Cerúndolo en el Argentina Open será en los octavos de final, donde enfrentará al español Pedro Martínez, con la ilusión de seguir avanzando en el torneo disputado en Buenos Aires.
