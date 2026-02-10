Juan Manuel Cerúndolo alertó sobre las apuestas en el tenis: "Recibimos amenazas todos los días"

Más allá de la denuncia, el tenista también analizó su rendimiento ante Altmaier y explicó las claves del triunfo. “Hoy me picó un montón la pelota, estaba rápida la cancha y le pegué muy fuerte de derecha. Además jugué con mucho porcentaje de primeros saques”, señaló.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, la próxima presentación de Juan Manuel Cerúndolo en el Argentina Open será en los octavos de final, donde enfrentará al español Pedro Martínez, con la ilusión de seguir avanzando en el torneo disputado en Buenos Aires.