Falla mecánica de Alpine provocó que Franco Colapinto genere la primera bandera roja en los test de Bahréin
El piloto argentino se vio forzado a frenar su monoplaza en la curva ocho.
La actividad de la Fórmula 1 regresó a las pistas este miércoles con la primera jornada de entrenamientos en el Circuito Internacional de Baréin, pero no fue el comienzo soñado para Franco Colapinto. El piloto argentino, que afronta este ciclo de pretemporada al mando de su monoplaza Alpine, finalizó en la última posición de la tabla de tiempos tras protagonizar el primer incidente relevante del día.
La sesión apenas comenzaba a tomar ritmo cuando Colapinto forzó la aparición de la primera bandera roja. El inconveniente se produjo en la curva ocho, donde su modelo A526 presentó una falla mecánica que obligó al piloto a detenerse por completo. Tras permanecer inmovilizado durante algunos minutos, el vehículo debió ser remolcado hasta los boxes para una revisión técnica. Aunque el equipo logró solucionar el problema y el argentino pudo reincorporarse a la pista para continuar con el programa de pruebas, el tiempo perdido impactó directamente en su rendimiento final.
Tiempos y balance de la jornada inicial
En términos de rendimiento puro, la brecha respecto a la punta fue significativa. El neerlandés Max Verstappen, a bordo de su Red Bull, marcó el ritmo de la mañana con un tiempo de 1:35.433, completando un sólido total de 65 giros. El podio simbólico de esta sesión lo completó Oscar Piastri, quien llevó a su McLaren a apenas unas milésimas de diferencia del líder.
Por su parte, el representante argentino cerró su participación en esta primera tanda con los siguientes números:
- Mejor tiempo: 1:40.330
- Vueltas completadas: 28
- Posición: Último (20°)
Este episodio guarda una curiosa y preocupante similitud con lo ocurrido semanas atrás durante los ensayos en el circuito de Barcelona, donde Colapinto también había sido el responsable de activar la primera bandera roja de la jornada.
El cronograma de los próximos días
A pesar de este traspié inicial, tanto Alpine como el piloto tendrán múltiples oportunidades para ajustar la fiabilidad del coche y mejorar los registros. Los test de pretemporada continuarán desarrollándose bajo un formato de doble turno (de 4 a 8 y de 9 a 13 horas).
La actividad en Sakhir se extenderá durante el jueves 12 y el viernes 13, manteniendo el mismo esquema horario. Estos días serán fundamentales para que el piloto argentino logre mayor consistencia y pueda dejar atrás los problemas mecánicos que han marcado sus primeros contactos con la pista en este 2026.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario