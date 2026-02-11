Falla mecánica de Alpine provocó que Franco Colapinto genere la primera bandera roja en los test de Bahréin

El cronograma de los próximos días

A pesar de este traspié inicial, tanto Alpine como el piloto tendrán múltiples oportunidades para ajustar la fiabilidad del coche y mejorar los registros. Los test de pretemporada continuarán desarrollándose bajo un formato de doble turno (de 4 a 8 y de 9 a 13 horas).

La actividad en Sakhir se extenderá durante el jueves 12 y el viernes 13, manteniendo el mismo esquema horario. Estos días serán fundamentales para que el piloto argentino logre mayor consistencia y pueda dejar atrás los problemas mecánicos que han marcado sus primeros contactos con la pista en este 2026.