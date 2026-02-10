¿Se cae? El pase de Edwuin Cetré a Boca, en suspenso por una particular anomalía
Lo que parecía una incorporación cerrada se transformó en una incógnita tras la detección de algunas inconsistencias que coinciden con el pase frustrado a Brasil.
La llegada de Edwin Cetré a las filas de Boca, que se perfilaba como una de las bombas del mercado de pases, entró en un terreno de máxima incertidumbre, debido a que tras los estudios preliminares realizados este martes, el equipo de salud del club advirtió anomalías que frenaron la firma del contrato.
El escenario es complejo, ya que el futbolista arrastra el antecedente de un pase caído al Athletico Paranaense el pasado 1° de febrero por supuestos "problemas cardiológicos". Y ante los rumores que llegaban desde Brasil, el "Xeneize" solicitó informes complementarios a la revisión de rutina.
En este marco, los resultados de los exámenes a Cetré no fueron los esperados, ya que el cuerpo médico de la institución advirtió anomalías en algunos resultados y procedió a informárselas a la dirigencia
Ahora, mientras que desde Estudiantes minimizan la situación y hablan de "diferencias en los términos económicos" con los brasileños, en Boca optaron por la cautela tras constatar resultados médicos que ameritan una evaluación más profunda sobre su aptitud para el alto rendimiento.
El pase no está descartado, pero Boca debe decidir si avanza a sabiendas de estos antecedentes o si prioriza la seguridad física del jugador y el patrimonio de la institución.
Cómo sigue el mercado de pases de Boca
El acuerdo económico estaba prácticamente sellado: Boca ya tenía el 50% acordado con Estudiantes y negociaba la otra mitad con el Independiente Medellín (DIM).
La operación incluía un beneficio estratégico: la negociación con el DIM contemplaba el préstamo de un juvenil "xeneize", lo que le permitiría a Boca abrir un cupo extraordinario de refuerzos hasta el 10 de marzo.
Ahora, independientemente de lo que ocurra con Cetré, el Consejo de Fútbol ya tiene otros objetivos en la mira. La intención es aprovechar las plazas disponibles (incluyendo la de Rodrigo Battaglia) para incorporar un mediocampista ofensivo y un centrodelantero antes del cierre del mercado.
Las próximas horas serán determinantes. Si los nuevos estudios no ofrecen las garantías necesarias, el "Xeneize" podría dar por finalizada la búsqueda del colombiano y volcar todos sus esfuerzos en las opciones alternativas para reforzar el ataque de cara a este 2026.
