¿Se cae? El pase de Edwuin Cetré a Boca, en suspenso por una particular anomalía

edwuin cetre.jpg

Cómo sigue el mercado de pases de Boca

El acuerdo económico estaba prácticamente sellado: Boca ya tenía el 50% acordado con Estudiantes y negociaba la otra mitad con el Independiente Medellín (DIM).

La operación incluía un beneficio estratégico: la negociación con el DIM contemplaba el préstamo de un juvenil "xeneize", lo que le permitiría a Boca abrir un cupo extraordinario de refuerzos hasta el 10 de marzo.

Ahora, independientemente de lo que ocurra con Cetré, el Consejo de Fútbol ya tiene otros objetivos en la mira. La intención es aprovechar las plazas disponibles (incluyendo la de Rodrigo Battaglia) para incorporar un mediocampista ofensivo y un centrodelantero antes del cierre del mercado.

Las próximas horas serán determinantes. Si los nuevos estudios no ofrecen las garantías necesarias, el "Xeneize" podría dar por finalizada la búsqueda del colombiano y volcar todos sus esfuerzos en las opciones alternativas para reforzar el ataque de cara a este 2026.