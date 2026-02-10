Inminente llegada de las lluvias a Buenos Aires: a qué hora se larga y cuánto bajarán las temperaturas

smn (10)

Esta inestabilidad de vería reflejada en el termómetro de las siguientes jornadas. Por eso, el jueves se presentaría con cielo mayormente nublado en la madrugada, y parcialmente nublado desde la mañana y hasta la noche, con marcas de entre 20 y 27 grados.

En el cierre de la semana, el viernes se espera con buen tiempo: cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con 18 grados de mínima y 26 de máxima.

La jornada más templada sería el sábado, para cuando el SMN prevé todavía cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima que subiría a 25.

El domingo, transcurría con condiciones similares, ya que se espera cielo mayormente nublado, con marcas de entre 20 y 28 grados; mientras que el lunes, feriado de Carnaval, tendría un leve ascenso térmico, con mínima de 19 grados pero máxima de 31.