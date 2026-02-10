Inminente llegada de las lluvias a Buenos Aires: a qué hora se larga y cuánto bajarán las temperaturas
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene sus probabilidades de lluvias para Buenos Aires, luego de algunas jornadas con mucho calor.
El calor se sintió con fuerza este martes en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), pero de la mano del ingreso de un frente frío, la llegada de las lluvias es inminente, lo que haría bajar bruscamente las temperaturas, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Tal cual estaba previsto, el martes transcurrió con buen clima. Junto a la nubosidad variable, el calor se sintió con marcas que rondaron entre 21 y 33 grados, de las más altas de los últimos días.
Sin embargo, el tiempo se volvería inestable y a su vez se vendría una seguidilla de jornadas con temperaturas más agradables.
A qué hora llegan las lluvias y bajan las temperaturas en el AMBA
El miércoles se anticipa ventoso en la madrugada, con cielo parcialmente nublado en la mañana y probabilidades de lluvias en la tarde, mejorando en la noche con cielo mayormente nublado. Las temperaturas se prevén de entre 21 y 29 grados.
Esta inestabilidad de vería reflejada en el termómetro de las siguientes jornadas. Por eso, el jueves se presentaría con cielo mayormente nublado en la madrugada, y parcialmente nublado desde la mañana y hasta la noche, con marcas de entre 20 y 27 grados.
En el cierre de la semana, el viernes se espera con buen tiempo: cielo parcialmente nublado durante toda la jornada, con 18 grados de mínima y 26 de máxima.
La jornada más templada sería el sábado, para cuando el SMN prevé todavía cielo parcialmente nublado, con una temperatura mínima de 18 grados y una máxima que subiría a 25.
El domingo, transcurría con condiciones similares, ya que se espera cielo mayormente nublado, con marcas de entre 20 y 28 grados; mientras que el lunes, feriado de Carnaval, tendría un leve ascenso térmico, con mínima de 19 grados pero máxima de 31.
