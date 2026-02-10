Filmaron a un futbolista vendiendo oro en Villa Tranquila: "Es de cuando jugaba en Racing"

"Ahora estamos renegando mal. Estamos esperando. Que me dejen jugar seis meses en algún lado", contó "Lolo" respecto a su futuro futbolístico. "Vos sos la máquina, vas a volver", le respondió el comprador.

En las imágenes se lo ve al futbolista vendiendo un anillo de oro, por el que recibió unos 1170 dólares. "Es de cuando jugaba en Racing", le contó el mediocampista.

lolo miranda

La imagen de Miranda en el barrio ha generado una ola de comentarios entre los hinchas, quienes recuerdan su talento técnico pero lamentan el declive de un futbolista que, con 32 años, todavía tendría edad para competir en el alto rendimiento. Por ahora, el destino del volante parece estar más cerca del comercio que de la pelota.