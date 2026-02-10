Filmaron a un futbolista vendiendo oro en Villa Tranquila: "Es de cuando jugaba en Racing"
De pasado en Racing e Independiente, el volante Lolo Miranda, de 32 años, se encuentra actualmente sin club y tuvo que recurrir a vender sus joyas.
La carrera de Leonel "Lolo" Miranda se encuentra atravesando un giro inesperado que no dejó de sorprender al mundo del fútbol. El volante, que tuvo pasos destacados por los dos clubes más grandes de Avellaneda, se encuentra hoy en condición de jugador libre y fue visto en Villa Tranquila, Dock Sud, desempeñándose en una actividad totalmente ajena a las canchas: la venta de oro.
A pesar de su experiencia y de haber sido una pieza clave en diversos esquemas tácticos de la Primera División, el presente de Miranda refleja la crudeza del mercado actual en este 2026.
Por un lado, según el sitio especializado Transfermarkt, su valor actual de mercado se desplomó hasta los 150.000 euros, una cifra lejana a sus mejores épocas en el fútbol mexicano o durante su ciclo en Racing, donde tocó picos de rendimiento.
Sin ofertas firmes en el último mercado de pases, el mediocampista regresó a sus raíces en el sur del conurbano bonaerense para buscar alternativas económicas fuera del deporte. Fue así que fue grabado durante una transacción.
Para empezar, el futbolista que hasta hace unos meses se encontraba en Banfield le contó al comprador del oro que lo habían chocado.
"Ahora estamos renegando mal. Estamos esperando. Que me dejen jugar seis meses en algún lado", contó "Lolo" respecto a su futuro futbolístico. "Vos sos la máquina, vas a volver", le respondió el comprador.
En las imágenes se lo ve al futbolista vendiendo un anillo de oro, por el que recibió unos 1170 dólares. "Es de cuando jugaba en Racing", le contó el mediocampista.
La imagen de Miranda en el barrio ha generado una ola de comentarios entre los hinchas, quienes recuerdan su talento técnico pero lamentan el declive de un futbolista que, con 32 años, todavía tendría edad para competir en el alto rendimiento. Por ahora, el destino del volante parece estar más cerca del comercio que de la pelota.
