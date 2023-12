Juan Sebastián Verón criticó el torneo argentino y desde la AFA lo cruzaron fuerte

Embed “Bullshit”, mejor te lo digo en inglés. Jamás te vi sentado en una mesa del Comité llevando un proyecto.

"Hay un deterioro del fútbol en general. No solo desde la organización, sino desde lo económico. Eso hace que no se vea un mejor campeonato. Y estas idas y vueltas, y contratiempos, no podemos estar esperando una semana antes de jugar una final y no sabés el horario o dónde vas a jugar. Ese tipo de cosas habla de lo que vos también mostras para afuera", opinó en una entrevista con TyC Sports.

"Bullshit", mejor te lo digo en inglés. Jamás te vi sentado en una mesa del Comité llevando un proyecto. Cuando la Selección estaba abandonada y había que ayudar, te borraste. Te gusta criticar de atrás y sino mandás a algún “simulador” de los tantos que tenés. A laburar!! En Fin", escribió muy enojado Pablo Toviggino, tesorero y presidente del Consejo Federal, en su cuenta oficial de X (Antes Twitter).