Kun Agüero y su arritmia: "Está la incógnita de si fue por el coronavirus o por la vacuna"

Además, puntualizó: "No lo había tenido nunca y estaba bien físicamente, fue todo muy raro. Primero me sentí mal en un entrenamiento, pero pensaba que era por volver a las prácticas. Sentía que me dolía mucho la cabeza y mucha presión, pero no pensaba que era algo grave hasta que pasó".

"El mes que viene tengo un control más, quiero poder jugar pero me da miedo. Me dicen que no lo haga y es raro, porque yo estuve toda mi vida entrenando al máximo y en la alta competencia. Hoy no miro fútbol, tampoco noticias, me da igual lo que está pasando y me concentro en lo que me gusta porque no quiero pensar mucho", añadió.

A su vez, sentenció: "Me dijeron que tuve suerte, porque me podía haber dado un infarto. Después de que me pasó dije, por lo menos ganamos un título con la Selección, que es algo que estábamos deseando. La Copa América fue la última alegría".