Kylian Mbappé pidió disculpas a China tras la polémica por un meme: sacó un comunicado
El delantero del Real Madrid y de la Selección de Francia reconoció que sus palabras fueron desacertadas y aseguró que no quiso ofender a nadie.
Kylian Mbappé rompió el silencio después de quedar envuelto en una fuerte controversia en China por un comentario sobre un meme que lo mostraba junto a la imagen de un dirigente histórico del país asiático. El delantero del Real Madrid publicó un comunicado en sus redes sociales para disculparse con quienes se sintieron afectados por sus palabras.
La repercusión superó el ámbito de las redes sociales: la televisión estatal china suspendió las transmisiones de La Liga y varias empresas dejaron sin efecto sus acuerdos comerciales con el futbolista.
¿Qué dijo Mbappé para disculparse con el público chino?
El francés difundió su mensaje en tres idiomas y reconoció que su respuesta durante una entrevista había sido inapropiada: "Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen en la que aparecía yo mismo. Mi comentario fue desacertado y ahora comprendo que hirió a muchas personas en China y en las comunidades chinas de todo el mundo", expresó.
Luego, el atacante pidió perdón de manera explícita y buscó dejar en claro que no había tenido intención de generar malestar. "Pido disculpas a todas las personas a las que mis palabras hayan herido. Esa no era en absoluto mi intención", manifestó.
Por último, Mbappé reafirmó su respeto por el país asiático y su historia: "Tengo un profundo respeto por el pueblo chino y su historia, y lo lamento sinceramente".
El meme sobre Mao Zedong que desató la controversia
La polémica comenzó cuando le preguntaron cuál era su meme favorito. En su respuesta, Mbappé mencionó una imagen en la que su rostro aparecía superpuesto sobre un retrato de Mao Zedong, dirigente que gobernó China desde 1949 hasta su muerte, en 1976. "Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos", había comentado el delantero.
Aunque no nombró directamente a Mao, la referencia generó un fuerte rechazo en China. La reacción escaló rápidamente y terminó provocando consecuencias que afectaron tanto al jugador como al fútbol español.
Las consecuencias del escándalo en China
Entre las medidas que se conocieron tras la controversia, CCTV suspendió las emisiones de La Liga en el país asiático. Además, varias compañías anunciaron el fin de sus vínculos comerciales con el atacante francés.
Ante ese escenario, la Tortuga decidió publicar su descargo para reconocer el impacto de sus declaraciones y ofrecer disculpas. Su comunicado buscó descomprimir una situación que había trascendido el plano deportivo y generado repercusiones comerciales y televisivas.
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