Kylian Mbappé pidió disculpas a China tras la polémica por un meme: sacó un comunicado

El meme sobre Mao Zedong que desató la controversia

La polémica comenzó cuando le preguntaron cuál era su meme favorito. En su respuesta, Mbappé mencionó una imagen en la que su rostro aparecía superpuesto sobre un retrato de Mao Zedong, dirigente que gobernó China desde 1949 hasta su muerte, en 1976. "Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos", había comentado el delantero.

Aunque no nombró directamente a Mao, la referencia generó un fuerte rechazo en China. La reacción escaló rápidamente y terminó provocando consecuencias que afectaron tanto al jugador como al fútbol español.

Las consecuencias del escándalo en China

Entre las medidas que se conocieron tras la controversia, CCTV suspendió las emisiones de La Liga en el país asiático. Además, varias compañías anunciaron el fin de sus vínculos comerciales con el atacante francés.

Ante ese escenario, la Tortuga decidió publicar su descargo para reconocer el impacto de sus declaraciones y ofrecer disculpas. Su comunicado buscó descomprimir una situación que había trascendido el plano deportivo y generado repercusiones comerciales y televisivas.