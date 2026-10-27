Ajustado: Kane le ganó el Balón de Oro a Mbappé por menos diferencia que Rodri a Vinicius Jr

¿Por qué el PSG no pudo retener el premio?

Otro de los temas que abordó Garcia fue la derrota de Ousmane Dembélé, ganador de la edición anterior. Pese a que el PSG volvió a conquistar la Champions League, no consiguió que uno de sus futbolistas se quedara con el galardón. Kvaratskhelia, Dembélé y Fabián Ruiz estuvieron entre los diez jugadores más votados.

Para el jefe de redacción de France Football, esa distribución pudo perjudicar las posibilidades del conjunto parisino. "Me parece que la comunicación del PSG quizás no ha sido muy clara, al intentar poner en valor a tres jugadores y, después, a dos. Creo que realmente deberían haber apostado por un jugador; y, a mi juicio, deberían haber apostado por el actual poseedor del Balón de Oro, es decir, Ousmane Dembélé", analizó.

La distribución de votos que perjudicó a Lamine Yamal

También se refirió a Lamine Yamal, otra de las figuras que llegaba con aspiraciones de quedarse con el premio. Según su análisis, la presencia de varios candidatos españoles pudo fragmentar el respaldo de los votantes. "Creo que Rodri le quitó votos a Lamine en esta votación", sostuvo.

El periodista consideró que hubo una dispersión de preferencias entre los futbolistas españoles y que resultó difícil distinguir una actuación individual por encima de las demás. "Creo que, efectivamente, en el equipo español que fue campeón del mundo hubo un reparto de votos entre Rodri y Lamine Yamal", agregó.

Por último, explicó que el rendimiento de Yamal también pudo influir en la decisión del jurado: "Lamine Yamal fue campeón del mundo, pero marcó un gol y empezó lesionado. A los miembros del jurado les costó desempatar a los españoles y destacar a uno más que a otro".