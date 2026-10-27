No se puede creer: el insólito escándalo que atraviesa Mbappé en China por un meme
Una declaración del delantero del Real Madrid sobre un meme relacionado con Mao Zedong desató una fuerte polémica en el país asiático.
Kylian Mbappé quedó en el centro de una controversia internacional que tuvo consecuencias deportivas y comerciales en China. Una respuesta del atacante del Real Madrid durante una entrevista provocó una reacción que alcanzó a la televisión estatal, a sus patrocinadores y a distintos medios de comunicación del país.
Según informó el medio chino The Paper, la cadena pública CCTV decidió suspender las transmisiones de LaLiga y retirar anuncios y videos protagonizados por el futbolista. La medida comenzó a aplicarse durante la noche del lunes, en medio de la repercusión generada por sus palabras.
La situación también afectó los acuerdos publicitarios del francés: varias compañías anunciaron el fin de sus vínculos comerciales con el jugador, en un episodio que rápidamente trascendió las redes sociales.
¿Qué dijo Mbappé sobre el meme que desató la polémica?
El conflicto comenzó cuando le preguntaron al delantero cuál era el meme que más gracia le causaba. Su respuesta fue: "Con el que más me he reído es ese en el que usan mi cara en un dictador chino. Lo utilizo mucho con mis amigos".
La imagen a la que hizo referencia muestra el rostro de Mbappé superpuesto sobre un retrato de Mao Zedong, dirigente que gobernó China desde 1949 hasta su muerte, en 1976. Aunque el futbolista no mencionó a ningún dirigente en particular, sus declaraciones generaron malestar en el país asiático.
Allí, las representaciones satíricas de figuras históricas vinculadas al Partido Comunista pueden resultar especialmente sensibles y quedar alcanzadas por normas que protegen la memoria de héroes y mártires.
Las marcas que rompieron sus contratos con Mbappé
Las consecuencias llegaron rápidamente al ámbito comercial. Dongpeng Beverage Group comunicó la ruptura inmediata de su relación con el futbolista, cuya imagen utilizaba para promocionar la bebida Bu Shui La.
La compañía manifestó su rechazo a las conductas que considera ofensivas para los sentimientos nacionales. También se sumaron Mengniu y Milkground, dos empresas del sector lácteo que anunciaron el final de sus acuerdos con el delantero, aunque no detallaron el motivo concreto de sus decisiones.
Por su parte, la plataforma Xiaohongshu, conocida internacionalmente como RedNote, explicó que su contrato con Mbappé había terminado el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, informó que estaba revisando y retirando publicaciones relacionadas con el jugador.
La respuesta de LaLiga y la reacción de los medios chinos
El presidente de LaLiga, Javier Tebas, también intervino en la controversia y expresó sus disculpas a través de las redes sociales. "Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de La Liga, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino", manifestó el dirigente.
La organización, además, aclaró que las declaraciones del delantero fueron personales y no representaban su postura institucional. También anunció que trabajaría con sus socios en China para superar el conflicto y promover iniciativas de sensibilización cultural entre clubes y futbolistas.
La repercusión llegó incluso a Dongqiudi, un portal deportivo chino que reemplazó el nombre de Mbappé por una expresión equivalente a "no existe tal persona" en su clasificación del Balón de Oro 2026. El francés había terminado segundo, detrás de Harry Kane y por delante de Lamine Yamal.
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