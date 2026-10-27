No se puede creer: el insólito escándalo que atraviesa Mbappé en China por un meme

Allí, las representaciones satíricas de figuras históricas vinculadas al Partido Comunista pueden resultar especialmente sensibles y quedar alcanzadas por normas que protegen la memoria de héroes y mártires.

Las marcas que rompieron sus contratos con Mbappé

Las consecuencias llegaron rápidamente al ámbito comercial. Dongpeng Beverage Group comunicó la ruptura inmediata de su relación con el futbolista, cuya imagen utilizaba para promocionar la bebida Bu Shui La.

La compañía manifestó su rechazo a las conductas que considera ofensivas para los sentimientos nacionales. También se sumaron Mengniu y Milkground, dos empresas del sector lácteo que anunciaron el final de sus acuerdos con el delantero, aunque no detallaron el motivo concreto de sus decisiones.

Por su parte, la plataforma Xiaohongshu, conocida internacionalmente como RedNote, explicó que su contrato con Mbappé había terminado el 31 de diciembre de 2024. Sin embargo, informó que estaba revisando y retirando publicaciones relacionadas con el jugador.

La respuesta de LaLiga y la reacción de los medios chinos

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, también intervino en la controversia y expresó sus disculpas a través de las redes sociales. "Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de La Liga, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino", manifestó el dirigente.

Desde LALIGA lamentamos profundamente las declaraciones de Kylian Mbappé que han causado malestar y ofensa en China. Entendemos el daño ocasionado y, en nombre de LALIGA, quiero trasladar nuestras sinceras disculpas al pueblo chino.



Durante muchos años hemos construido una… — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 27, 2026

La organización, además, aclaró que las declaraciones del delantero fueron personales y no representaban su postura institucional. También anunció que trabajaría con sus socios en China para superar el conflicto y promover iniciativas de sensibilización cultural entre clubes y futbolistas.

La repercusión llegó incluso a Dongqiudi, un portal deportivo chino que reemplazó el nombre de Mbappé por una expresión equivalente a "no existe tal persona" en su clasificación del Balón de Oro 2026. El francés había terminado segundo, detrás de Harry Kane y por delante de Lamine Yamal.