Cómo ver en vivo y online la ceremonia del Balón de Oro 2026 por DAZN
La prestigiosa entrega del Balón de Oro 2026 al mejor jugador del mundo se realizará este lunes en Londres. Conocé cómo seguir la transmisión a través de DAZN.
Este lunes 26 de octubre, el mundo del fútbol estará expectante por la ceremonia del Balón de Oro 2026. La histórica gala, que tendrá lugar en el London Palladium Theatre de la ciudad de Londres, Inglaterra, premiará a las máximas figuras de la temporada y podrá seguirse de manera online.
Cómo ver la ceremonia del Balón de Oro 2026 por DAZN EN VIVO
Para no perderse ningún detalle del evento, que tiene como principales estrellas nominadas a Lionel Messi, Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane, los fanáticos podrán acceder a la transmisión oficial mediante la plataforma de streaming deportivo.
IMPORTANTE: A qué hora llega el tormentón de hielo con sudestada que bajará 16 grados en 48 horas la temperatura del AMBA
Las opciones para seguir la gala en directo son las siguientes:
- Sitio web oficial: ingresando a la plataforma online de DAZN e iniciando sesión con una cuenta registrada para buscar la transmisión en vivo del evento.
- Dispositivos compatibles: la transmisión se puede seguir desde la aplicación oficial de DAZN, la cual está diseñada para funcionar en televisores inteligentes (Smart TV), teléfonos celulares, tablets y computadoras.
- Suscripción: cabe destacar que DAZN funciona como un servicio de pago. Para poder visualizar la gala desde Perú y el resto de Sudamérica, el usuario deberá contar con una suscripción activa disponible para su mercado. La visualización final puede variar según los derechos de transmisión exclusivos de cada territorio.
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