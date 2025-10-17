La AFA le marcó la cancha al Gobierno a un año del intento de frenar la reelección de Chiqui Tapia

La Justicia falló de manera contundente con AFA: validó todos los puntos de la Asamblea

En aquel conflicto de 2024, la Justicia había fallado de manera contundente a favor de la AFA. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil convalidó todos los puntos tratados en la Asamblea y advirtió que la IGJ “se excedió en sus competencias”.

Los jueces Gabriel Rolleri y Maximiliano Caia remarcaron en su resolución que el organismo estatal “debe abstenerse de revisar una actuación judicial”, lo que significó un fuerte respaldo institucional a la conducción de Tapia.