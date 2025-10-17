La AFA le marcó la cancha al Gobierno a un año del intento de frenar la reelección de Chiqui Tapia
Pablo Toviggino recordó el fallido intento de suspender la asamblea que ratificó al actual mandatario como presidente hasta 2028 y lanzó un mensaje con tono desafiante.
La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) volvió a apuntar con dureza contra el Gobierno Nacional al cumplirse un año del intento fallido de impedir la reelección de Claudio “Chiqui” Tapia. El episodio tuvo lugar el 17 de octubre de 2024, cuando la Inspección General de Justicia (IGJ) intentó suspender la asamblea de la AFA a raíz de una presentación del dirigente Andrés Fassi.
Sin embargo, la Justicia habilitó el acto, que finalmente ratificó la continuidad del presidente hasta 2028. El encargado de encender la mecha fue Pablo Toviggino, tesorero de la entidad, mano derecha y una de las figuras más influyentes del círculo que rodea a Tapia.
En sus redes sociales, publicó un mensaje cargado de ironía y desafío: “Hace un año, el Gobierno Nacional ensayaba una burda y absurda operación contra la AFA, buscando impedir el voto de sus afiliados, los clubes de fútbol. Feliz aniversario, feliz Día de la Lealtad. Justicia divina”, escribió.
Toviggino acompañó sus palabras con una frase que rápidamente se volvió viral: “Nosotros siempre ganamos, ¿te quedó claro? El Tres... en fin”. La publicación fue interpretada como una nueva provocación hacia la administración de Javier Milei, con la que la AFA mantiene una relación cada vez más tirante, especialmente desde que el Gobierno impulsó proyectos para permitir la conversión de los clubes en sociedades anónimas deportivas.
La Justicia falló de manera contundente con AFA: validó todos los puntos de la Asamblea
En aquel conflicto de 2024, la Justicia había fallado de manera contundente a favor de la AFA. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil convalidó todos los puntos tratados en la Asamblea y advirtió que la IGJ “se excedió en sus competencias”.
Los jueces Gabriel Rolleri y Maximiliano Caia remarcaron en su resolución que el organismo estatal “debe abstenerse de revisar una actuación judicial”, lo que significó un fuerte respaldo institucional a la conducción de Tapia.
