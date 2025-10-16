Sede confirmada para River vs. Independiente Rivadavia por la Copa Argentina: cuándo y dónde se juega

Antecedentes recientes entre River e Independiente Rivadavia de Mendoza

Vale destacar que el historial marca que es un duelo extremadamente parejo. Se enfrentaron tres veces en el último año y medio, con dos victorias para Independiente Rivadavia y una para River, lo que deja en evidencia que la abultada diferencia de jerarquía entre los planteles es solo cuestión de números y no se refleja cuando la pelota empieza a rodar dentro del campo de juego.

En el encuentro de marzo de 2024, el Millonario se impuso por 2-0 en el Estadio Monumental. Luego se volvieron a ver las caras en el Malvinas Argentinas a finales del año pasado y ahí ganó la Lepra por 2-1. Pero en el medio disputaron un amistoso y fue ahí cuando Independiente Rivadavia goleó 4-0 a River, en un cotejo también disputado en Mendoza, pero no por los puntos.