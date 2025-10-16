Sede confirmada para River vs. Independiente Rivadavia por la Copa Argentina: cuándo y dónde se juega
Por un lugar en la gran final del certamen doméstico, el Millonario se mide contra la Lepra mendocina en un duelo que promete mucho.
La AFA confirmó oficialmente la programación de las semifinales de la Copa Argentina 2025, donde River enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza. El partido se disputará el viernes 24 de octubre a las 22:10, en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, con transmisión de TyC Sports y TyC Sports Play.
La Asociación del Fútbol Argentino publicó este jueves la agenda oficial de las semifinales de la Copa Argentina 2025, con el esperado cruce entre River e Independiente Rivadavia.
Sede: Estadio Mario Alberto Kempes (Córdoba)
Día y hora: viernes 24 de octubre, 22:10
Transmisión: TyC Sports y TyC Sports Play
El horario, inusual pero válido dentro del reglamento, responde al nuevo esquema del “horario de verano” implementado en el calendario local.
River avanzó tras eliminar a Racing por 1-0, con un tanto de Maximiliano Salas, en uno de los duelos más intensos del certamen. Por su parte, Independiente Rivadavia venció 3-1 a Tigre en los cuartos de final y se transformó en la gran revelación de la competencia.
Antecedentes recientes entre River e Independiente Rivadavia de Mendoza
Vale destacar que el historial marca que es un duelo extremadamente parejo. Se enfrentaron tres veces en el último año y medio, con dos victorias para Independiente Rivadavia y una para River, lo que deja en evidencia que la abultada diferencia de jerarquía entre los planteles es solo cuestión de números y no se refleja cuando la pelota empieza a rodar dentro del campo de juego.
En el encuentro de marzo de 2024, el Millonario se impuso por 2-0 en el Estadio Monumental. Luego se volvieron a ver las caras en el Malvinas Argentinas a finales del año pasado y ahí ganó la Lepra por 2-1. Pero en el medio disputaron un amistoso y fue ahí cuando Independiente Rivadavia goleó 4-0 a River, en un cotejo también disputado en Mendoza, pero no por los puntos.
