Qué necesita cada equipo para evitar el descenso: así está la pelea en las dos tablas

Instituto (33 pts) : Riestra, Rosario Central, Sarmiento e Instituto.

: Riestra, Rosario Central, Sarmiento e Instituto. Unión (31 pts) : Defensa y Justicia, Newell’s, Barracas Central y Belgrano.

: Defensa y Justicia, Newell’s, Barracas Central y Belgrano. Atlético Tucumán (31 pts) : San Lorenzo, Independiente, Godoy Cruz y Lanús.

: San Lorenzo, Independiente, Godoy Cruz y Lanús. Banfield (31 pts) : Lanús, Aldosivi y Central Córdoba.

: Lanús, Aldosivi y Central Córdoba. Sarmiento (30 pts) : Platense, Instituto y San Lorenzo.

: Platense, Instituto y San Lorenzo. Newell’s (30 pts) : Unión, Huracán y Racing.

: Unión, Huracán y Racing. Gimnasia (29 pts) : River, Vélez y Platense.

: River, Vélez y Platense. Talleres (27 pts) : Vélez, Platense e Instituto.

: Vélez, Platense e Instituto. Godoy Cruz (27 pts) : San Martín (SJ), Atlético Tucumán y Riestra.

: San Martín (SJ), Atlético Tucumán y Riestra. San Martín (SJ) (26 pts) : Godoy Cruz, Lanús y Aldosivi.

: Godoy Cruz, Lanús y Aldosivi. Aldosivi (24 pts): Independiente Rivadavia, Banfield y San Martín (SJ).

A falta de tres fechas, los descensos se definirán tanto en los promedios como en la tabla anual. Con duelos directos entre rivales comprometidos -como Aldosivi vs. San Martín de San Juan en la última jornada-, cada punto será determinante. El desenlace promete ser apasionante y cargado de dramatismo: ningún equipo puede confiarse, y la permanencia en la Liga Profesional se definirá, una vez más, en el último suspiro del campeonato.