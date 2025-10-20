Qué necesita cada equipo para evitar el descenso: así está la pelea en las dos tablas
A tres fechas del final, Sarmiento, San Martín de San Juan y Aldosivi pelean por mantener la categoría. Así están los promedios y la tabla anual del 2025.
Con apenas tres fechas por disputarse en el Torneo Clausura 2025, la pelea por el descenso está más apretada que nunca. Aldosivi, San Martín de San Juan y Sarmiento de Junín son los más comprometidos tanto en los promedios como en la Tabla Anual, donde cada punto puede definir el futuro de varios equipos.
El Tiburón de Mar del Plata ocupa hoy el último lugar y estaría descendiendo directamente, mientras que el equipo sanjuanino caería por su posición en la tabla anual. El único que depende de sí mismo es San Martín de San Juan, que se salvará si gana los nueve puntos que quedan en juego. De mínima, necesita sumar seis unidades para tener chances reales.
Aldosivi, en tanto, está obligado a obtener al menos siete de los nueve puntos restantes para mantener la categoría sin depender de otros resultados. Por su parte, Sarmiento es el más complicado: divide por más temporadas y necesita que tanto San Martín como Aldosivi pierdan puntos para conservar la permanencia.
Qué necesita cada equipo para evitar el descenso y cómo sigue la pelea en las dos tablas del fútbol argentino
En la tabla anual, la situación también es crítica y varios equipos están involucrados. Por ahora, los más comprometidos son Aldosivi (24 puntos), San Martín de San Juan (26) y Godoy Cruz (27), aunque hay una docena de equipos que aún no pueden relajarse.
Así sigue el calendario de los clubes que pelean por evitar el descenso:
- Instituto (33 pts): Riestra, Rosario Central, Sarmiento e Instituto.
- Unión (31 pts): Defensa y Justicia, Newell’s, Barracas Central y Belgrano.
- Atlético Tucumán (31 pts): San Lorenzo, Independiente, Godoy Cruz y Lanús.
- Banfield (31 pts): Lanús, Aldosivi y Central Córdoba.
- Sarmiento (30 pts): Platense, Instituto y San Lorenzo.
- Newell’s (30 pts): Unión, Huracán y Racing.
- Gimnasia (29 pts): River, Vélez y Platense.
- Talleres (27 pts): Vélez, Platense e Instituto.
- Godoy Cruz (27 pts): San Martín (SJ), Atlético Tucumán y Riestra.
- San Martín (SJ) (26 pts): Godoy Cruz, Lanús y Aldosivi.
- Aldosivi (24 pts): Independiente Rivadavia, Banfield y San Martín (SJ).
A falta de tres fechas, los descensos se definirán tanto en los promedios como en la tabla anual. Con duelos directos entre rivales comprometidos -como Aldosivi vs. San Martín de San Juan en la última jornada-, cada punto será determinante. El desenlace promete ser apasionante y cargado de dramatismo: ningún equipo puede confiarse, y la permanencia en la Liga Profesional se definirá, una vez más, en el último suspiro del campeonato.
