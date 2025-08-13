Video: prendieron fuego una camioneta a nombre de Marcos Rojo que cuesta $100 millones

La investigación ha confirmado que el vehículo pertenece legalmente a Marcos Rojo, exjugador de Boca y flamante refuerzo de Racing. Sin embargo, las autoridades aún intentan determinar por qué la camioneta se encontraba estacionada en esa ciudad rionegrina.

camioneta marcos rojo

A pesar del rápido accionar de los bomberos, el incendio fue tan brutal que la estructura y el interior del vehículo quedaron totalmente destruidos, sobreviviendo solo el chasis.

Las autoridades han iniciado un legajo penal por daño por incendio y han ordenado investigaciones a cargo del gabinete especializado. Se busca reconstruir el contexto del incidente para establecer si se trató de una acción dirigida específicamente contra el futbolista o un ataque aleatorio.