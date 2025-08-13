Video: prendieron fuego una camioneta a nombre de Marcos Rojo que cuesta $100 millones
El incendio intencional se produjo en Río Negro el sábado en la madrugada. Se investiga por qué el vehículo a nombre del futbolista se encontraba estacionado en esa ciudad.
En la ciudad de General Roca, provincia de Río Negro, se registró un grave siniestro que involucra al futbolista Marcos Rojo, ya que encapuchados prendieron fuego una camioneta a su nombre, que está valuada en más de 100.000.000 de pesos.
Si bien el defensor se encuentra viviendo en Buenos Aires, ya que tras su paso por Boca, recaló en Racing para continuar su carrera, la titularidad dominial del vehículo se encuentra a su nombre, aunque de momento se desconoce quién la utilizaba en esa ciudad.
En imágenes captadas por cámaras de seguridad de la zona se observa a encapuchados rociaron con nafta y prendieron fuego la camioneta Ford Ranger Raptor, que ardió en cuestión de minutos y quedó en estado de destrucción total.
El hecho ocurrió alrededor de las 4:35 de la madrugada en calle Maipú, casi San Martín. Un llamado de un vecino alertó a los bomberos y a la Policía, quienes confirmaron el incendio pocos minutos después.
Las cámaras de seguridad captaron el momento exacto del ataque: un hombre con campera verde, gorro negro con franjas blancas y pantalón oscuro, fue grabado rociando el costado izquierdo de la camioneta con un bidón y prendiéndola fuego. Inmediatamente después, el individuo huyó corriendo sin ser identificado.
La investigación ha confirmado que el vehículo pertenece legalmente a Marcos Rojo, exjugador de Boca y flamante refuerzo de Racing. Sin embargo, las autoridades aún intentan determinar por qué la camioneta se encontraba estacionada en esa ciudad rionegrina.
A pesar del rápido accionar de los bomberos, el incendio fue tan brutal que la estructura y el interior del vehículo quedaron totalmente destruidos, sobreviviendo solo el chasis.
Las autoridades han iniciado un legajo penal por daño por incendio y han ordenado investigaciones a cargo del gabinete especializado. Se busca reconstruir el contexto del incidente para establecer si se trató de una acción dirigida específicamente contra el futbolista o un ataque aleatorio.
