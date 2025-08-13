Condenaron a 19 años de cárcel a Claudio Contardi por abuso sexual
La Justicia condenó al exmarido de Julieta Prandi y ya está detenido.
Claudio Contardi fue condenado a 19 años de prisión por abuso sexual contra la modelo Julieta Prandi, quien no estuvo presente durante la lectura de la sentencia. El empresario fue detenido inmediatamente este miércoles en la sala de audiencias.
La condena fue resuelta hoy por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 2 de Zárate-Campana, integrado por los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar. El fiscal Christian Fabio había solicitado una pena de 20 años de prisión, mientras que la querella había requerido 50.
La audiencia se realizó este miércoles pasadas las 11. Prandi no estuvo presente durante la lectura de la sentencia y llegó minutos después de conocerse el fallo.
Contardi fue encontrado penalmente responsable del delito de “abuso sexual con acceso carnal agravado, por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, de manera reiterada, en concurso real entre sí, por los hechos ocurridos en la localidad de Belén de Escobar desde el 28 de julio de 2015 hasta el mes de marzo de 2018 ”.
El empresario fue arrestado inmediatamente luego de conocerse la condena y se retiró por una puerta trasera de la sala.
Por su parte, Prandi ingresó a los Tribunales acompañada por su pareja, Emanuel Ortega, luego de que se conociera la sentencia. Muy emocionada, la modelo se fundió en un abrazo con sus padres, Cristina y Eduardo, así como también con su abogado, Javier Baños, integrante del equipo legal liderado por Fernando Burlando, quien estuvo a cargo de la querella durante el juicio. Lo mismo hizo con Flavia Crupi, su psicóloga durante todo el proceso.
Según informaron los medios presentes en el lugar, la modelo sufrió una descompensación debido a la tensión emocional, por lo que tuvo que ser atendida por un equipo médico.
La resolución de los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar llegó luego de diez años. Pese a que los abusos denunciados habían ocurrido entre 2015 y 2018, la investigación se inició recién en 2021 a partir de la denuncia de Prandi ante la UFI N° 4 de Escobar.
El exmarido de Julieta Prandi había llegado a la lectura de la sentencia en libertad luego de que los jueces no ordenaran en su momento la prisión preventiva pese a los reiterados pedidos de la querella. El empresario gastronómico sí tenía una prohibición de acercamiento a la víctima de hasta 300 metros y también pesaba sobre él la prohibición de salir del país.
El viernes, el fiscal Fabio, quien llevó adelante la acusación, expuso en sus alegatos finales: “Julieta estaba en un grado de vulnerabilidad tal que era aprovechado por su pareja. Julieta puso en palabras en esta audiencia todos los episodios de la manera en la que pudo. En cinco palabras: su vida fue un infierno”.
