Condenaron a 19 años de cárcel a Claudio Contardi por abuso sexual

condena contardi

Por su parte, Prandi ingresó a los Tribunales acompañada por su pareja, Emanuel Ortega, luego de que se conociera la sentencia. Muy emocionada, la modelo se fundió en un abrazo con sus padres, Cristina y Eduardo, así como también con su abogado, Javier Baños, integrante del equipo legal liderado por Fernando Burlando, quien estuvo a cargo de la querella durante el juicio. Lo mismo hizo con Flavia Crupi, su psicóloga durante todo el proceso.

Según informaron los medios presentes en el lugar, la modelo sufrió una descompensación debido a la tensión emocional, por lo que tuvo que ser atendida por un equipo médico.

La resolución de los jueces Daniel Répolo, Lucía Leiro y Mariano Aguilar llegó luego de diez años. Pese a que los abusos denunciados habían ocurrido entre 2015 y 2018, la investigación se inició recién en 2021 a partir de la denuncia de Prandi ante la UFI N° 4 de Escobar.

El exmarido de Julieta Prandi había llegado a la lectura de la sentencia en libertad luego de que los jueces no ordenaran en su momento la prisión preventiva pese a los reiterados pedidos de la querella. El empresario gastronómico sí tenía una prohibición de acercamiento a la víctima de hasta 300 metros y también pesaba sobre él la prohibición de salir del país.

El viernes, el fiscal Fabio, quien llevó adelante la acusación, expuso en sus alegatos finales: “Julieta estaba en un grado de vulnerabilidad tal que era aprovechado por su pareja. Julieta puso en palabras en esta audiencia todos los episodios de la manera en la que pudo. En cinco palabras: su vida fue un infierno”.