La AFA rendirá homenaje a Miguel Ángel Russo en todas las categorías del fútbol argentino
La casa madre del fútbol nacional decidió recordar al histórico entrenador con un minuto de silencio en cada partido, desde la Primera División hasta el ascenso y el fútbol femenino.
El fallecimiento de Miguel Ángel Russo a los 69 años provocó un impacto profundo en todo el ambiente futbolero, tanto en Argentina como en el exterior. Su partida, ocurrida el miércoles tras una larga lucha contra una enfermedad, dejó una sensación de vacío en Boca, club con el que alcanzó la gloria continental, y también en cada institución que tuvo el privilegio de contar con su liderazgo.
Ante la magnitud del reconocimiento que despertó su figura, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) resolvió rendirle homenaje de manera unificada en todas sus competencias.
A través de un comunicado oficial, la AFA confirmó que en todos los partidos de las distintas categorías -desde la Liga Profesional de Fútbol (LPF) hasta la Primera D, incluyendo el fútbol femenino y juvenil- se realizará un minuto de silencio en memoria del histórico entrenador. La medida abarcará los encuentros programados entre el jueves 9 y el domingo 12 de octubre, como muestra de respeto y gratitud hacia una de las personalidades más queridas del deporte nacional.
“El Fútbol argentino despide a un profesional ejemplar, dedicado a dar lo mejor en cada lugar que le tocó actuar”, expresó el texto emitido por la entidad. En el mismo documento, se destacó su calidad humana y su influencia más allá de los resultados deportivos: “Quienes tuvieron el honor de conocerlo, coinciden en que fue una gran persona y un verdadero amigo del fútbol”.
La despedida de Chiqui Tapia y la Liga Profesional a Miguel Ángel Russo
Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, también le dedicó unas palabras en sus redes sociales. “Se fue Miguel Ángel Russo y, con él, una forma de vivir el fútbol. Pero no hablo solo del técnico, sino del hombre. Su grandeza estaba en los gestos, en la humildad, en ese respeto con el que caminaba por el mundo, incluso después de haber ganado tanto”, escribió el dirigente, acompañando su mensaje con una foto del DT. Tapia cerró su publicación con una frase que sintetiza el sentimiento general: “El recuerdo será siempre con esa sonrisa que tanto lo caracterizó”.
La LPF, por su parte, se sumó al homenaje con un comunicado propio, lamentando el fallecimiento del ex técnico de Boca, Vélez, Estudiantes, San Lorenzo y Rosario Central, entre otros. “Despedimos a un emblema como jugador y entrenador, pero sobre todo a una gran persona”, publicó la organización en su cuenta oficial.
Russo, quien fue uno de los tres entrenadores con más partidos dirigidos en la historia de la Primera División argentina, será recordado por su sabiduría, su templanza y su manera de vivir el fútbol con respeto y pasión. Su legado, tanto deportivo como humano, quedará inmortalizado no solo en los trofeos que conquistó, sino en el reconocimiento unánime de todo un país futbolero que lo despide con admiración y gratitud.
