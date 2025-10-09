La AFA rendirá homenaje a Miguel Ángel Russo en todas las categorías del fútbol argentino

La despedida de Chiqui Tapia y la Liga Profesional a Miguel Ángel Russo

Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, también le dedicó unas palabras en sus redes sociales. “Se fue Miguel Ángel Russo y, con él, una forma de vivir el fútbol. Pero no hablo solo del técnico, sino del hombre. Su grandeza estaba en los gestos, en la humildad, en ese respeto con el que caminaba por el mundo, incluso después de haber ganado tanto”, escribió el dirigente, acompañando su mensaje con una foto del DT. Tapia cerró su publicación con una frase que sintetiza el sentimiento general: “El recuerdo será siempre con esa sonrisa que tanto lo caracterizó”.

La LPF, por su parte, se sumó al homenaje con un comunicado propio, lamentando el fallecimiento del ex técnico de Boca, Vélez, Estudiantes, San Lorenzo y Rosario Central, entre otros. “Despedimos a un emblema como jugador y entrenador, pero sobre todo a una gran persona”, publicó la organización en su cuenta oficial.

Russo, quien fue uno de los tres entrenadores con más partidos dirigidos en la historia de la Primera División argentina, será recordado por su sabiduría, su templanza y su manera de vivir el fútbol con respeto y pasión. Su legado, tanto deportivo como humano, quedará inmortalizado no solo en los trofeos que conquistó, sino en el reconocimiento unánime de todo un país futbolero que lo despide con admiración y gratitud.