La AFA despidió con "profundo dolor" a Miguel Ángel Russo
Tras batallar con un cáncer desde 2017, el entrenador de Boca vio el final de su vida este miércoles y la entidad deportiva no dudó en referirse a su partida.
La tarde de este miércoles se tiñó de gris luego de que trascendiera el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. El entrenador de Boca murió tras batallar contra un cáncer que le habían diagnosticado en 2017. Pese a ello, siempre mantuvo su ímpetu y ganas de continuar trabajando por un mejor fútbol.
Por ello, son muchos los clubes y personalidades de este deporte que comenzaron a despedirlo. Como era de esperarse, la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) lanzó un sentido mensaje en sus redes sociales: "#ProfundoDolor La Asociación del Fútbol Argentino, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Miguel Ángel Russo y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos".
La carrera de Russo: los clubes que dirigió y los 12 títulos que ganó en su trayectoria
Miguel Ángel Russo, sin lugar a dudas, fue sinónimo de trayectoria, trabajo y éxito. Con más de tres décadas como entrenador, el técnico argentino dejó su huella en clubes grandes y modestos, ganó títulos nacionales e internacionales y llevó al ascenso a equipos históricos.
Tras confirmarse su fallecimiento, recordaremos su recorrido, marcado por la constancia y el liderazgo en todo momento y situación, lo convirtió en una leyenda del fútbol de nuestro país.
De Lanús a Boca: una carrera marcada por la constancia
Miguelo comenzó su camino cómo entrenador en Lanús, el club de su ciudad natal, donde consiguió un histórico ascenso a Primera División en 1990 y otro en 1992. Desde entonces, el “Grana” no volvió a perder la categoría, un sello que marcó el comienzo de una carrera ascendente y que siempre intentó dar lo mejor hasta el último momento.
Luego, repitió la hazaña en Estudiantes de La Plata, donde junto a Eduardo Manera logró otro ascenso en la temporada 1994-1995, devolviendo al Pincha a la élite del fútbol argentino. Con el paso del tiempo, Russo se convirtió en un técnico versátil: supo pelear campeonatos, conducir grandes equipos y también asumir desafíos con clubes que buscaban mantener la categoría o subir a Primera.
Todos los clubes que dirigió Russo en Argentina
A lo largo de su carrera, el entrenador estuvo al frente de nueve equipos del fútbol argentino, con etapas memorables en varios de ellos y dejando, sin lugar a dudas, su nombre marcado a fuego.
-
Lanús (1989-94 y 1999-2000)
-
Estudiantes de La Plata (1994-96 y 2011)
-
Colón (1999)
-
Los Andes (2000-01)
-
Vélez (2004-06 y 2014-15)
-
Boca Juniors (2007, 2020-21 y 2025)
-
San Lorenzo (2008-09 y 2024-25)
-
Racing Club (2010-11)
-
Rosario Central (1996-98, 2002-04, 2009, 2012-14 y 2022-24)
Su último título local lo consiguió con Rosario Central en la Copa de la Liga 2023, tras vencer a Platense en la final disputada en Santiago del Estero.
Experiencia internacional: siete países y muchos desafíos
Russo también construyó una carrera internacional extensa, dirigiendo en siete países diferentes que lo posicionaron durante toda su carrera cómo un entrenador con muchas facetas y capaz de acomodarse en distintas situaciones.
-
Universidad de Chile (Chile)
-
Salamanca (España)
-
Monarcas Morelia (México)
-
Millonarios (Colombia)
-
Alianza Lima (Perú)
-
Cerro Porteño (Paraguay)
-
Al-Nassr (Arabia Saudita)
En Colombia, con Millonarios, consiguió dos títulos consecutivos: el Torneo Finalización 2017 y la Superliga 2018, consolidando su prestigio como entrenador fuera del país.
Todos los títulos que ganó Miguel Ángel Russo
A lo largo de su trayectoria, Russo acumuló 12 títulos oficiales como entrenador:
-
1 Copa Libertadores (Boca, 2007)
1 Superliga (Boca, 2019/20)
1 Copa de la Liga (Boca, 2020)
1 Campeonato Clausura (Vélez, 2005)
1 Torneo Finalización (Millonarios, 2017)
1 Superliga (Millonarios, 2018)
1 Copa de la Liga Profesional (Rosario Central, 2023)
3 Ascensos a Primera División Argentina con Lanús (1991-92), Estudiantes (1994-95) y Rosario Central (2012-13)
