La AFA despidió con "profundo dolor" a Miguel Ángel Russo

De Lanús a Boca: una carrera marcada por la constancia

Miguelo comenzó su camino cómo entrenador en Lanús, el club de su ciudad natal, donde consiguió un histórico ascenso a Primera División en 1990 y otro en 1992. Desde entonces, el “Grana” no volvió a perder la categoría, un sello que marcó el comienzo de una carrera ascendente y que siempre intentó dar lo mejor hasta el último momento.

image

Luego, repitió la hazaña en Estudiantes de La Plata, donde junto a Eduardo Manera logró otro ascenso en la temporada 1994-1995, devolviendo al Pincha a la élite del fútbol argentino. Con el paso del tiempo, Russo se convirtió en un técnico versátil: supo pelear campeonatos, conducir grandes equipos y también asumir desafíos con clubes que buscaban mantener la categoría o subir a Primera.

Todos los clubes que dirigió Russo en Argentina

A lo largo de su carrera, el entrenador estuvo al frente de nueve equipos del fútbol argentino, con etapas memorables en varios de ellos y dejando, sin lugar a dudas, su nombre marcado a fuego.

Lanús (1989-94 y 1999-2000)

Estudiantes de La Plata (1994-96 y 2011)

Colón (1999)

Los Andes (2000-01)

Vélez (2004-06 y 2014-15)

Boca Juniors (2007, 2020-21 y 2025)

San Lorenzo (2008-09 y 2024-25)

Racing Club (2010-11)

Rosario Central (1996-98, 2002-04, 2009, 2012-14 y 2022-24)

Su último título local lo consiguió con Rosario Central en la Copa de la Liga 2023, tras vencer a Platense en la final disputada en Santiago del Estero.

russo titulo central

Experiencia internacional: siete países y muchos desafíos

Russo también construyó una carrera internacional extensa, dirigiendo en siete países diferentes que lo posicionaron durante toda su carrera cómo un entrenador con muchas facetas y capaz de acomodarse en distintas situaciones.

Universidad de Chile (Chile)

Salamanca (España)

Monarcas Morelia (México)

Millonarios (Colombia)

Alianza Lima (Perú)

Cerro Porteño (Paraguay)

Al-Nassr (Arabia Saudita)

En Colombia, con Millonarios, consiguió dos títulos consecutivos: el Torneo Finalización 2017 y la Superliga 2018, consolidando su prestigio como entrenador fuera del país.

miguel angel russo (2)

Todos los títulos que ganó Miguel Ángel Russo

A lo largo de su trayectoria, Russo acumuló 12 títulos oficiales como entrenador:

1 Copa Libertadores (Boca, 2007)

1 Superliga (Boca, 2019/20)

1 Copa de la Liga (Boca, 2020)

1 Campeonato Clausura (Vélez, 2005)

1 Torneo Finalización (Millonarios, 2017)

1 Superliga (Millonarios, 2018)

1 Copa de la Liga Profesional (Rosario Central, 2023)

3 Ascensos a Primera División Argentina con Lanús (1991-92), Estudiantes (1994-95) y Rosario Central (2012-13)