La AFA sorprendió con su decisión sobre Arasa tras el escándalo en Estudiantes–Barracas
El árbitro y su compañero en el VAR volverán a dirigir el próximo fin de semana, pese a las fuertes críticas por su desempeño en La Plata.
El arbitraje de Nazareno Arasa en el duelo entre Estudiantes de La Plata y Barracas Central por la Zona A del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) dejó heridas abiertas. Las jugadas polémicas, sumadas a las intervenciones de José Carreras desde el VAR, generaron una ola de críticas que apuntaron directamente a la conducción arbitral y a la falta de transparencia de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).
Sin embargo, lejos de sanciones o suspensiones, la AFA tomó una determinación que desconcertó a propios y extraños: ambos jueces continuarán en actividad.
La polémica se profundizó cuando el organismo decidió no publicar los audios del VAR correspondientes al partido, lo que alimentó las sospechas sobre el manejo de los fallos que perjudicaron al equipo platense. En este contexto, Federico Beligoy y Fernando Rapallini, responsables de la designación arbitral, confirmaron que Arasa será el árbitro principal del encuentro entre Banfield y Racing, a disputarse el sábado 11 de octubre a las 19 en el estadio Florencio Sola.
Para la AFA hicieron bien su trabajo: vía libre para Arasa y Carreras
El detalle que no pasó desapercibido es que Carreras, quien tuvo a su cargo el VAR en el polémico encuentro de La Plata, también participará del mismo partido, repitiendo dupla con Arasa. Es decir, ambos volverán a trabajar juntos apenas una semana después de haber estado en el centro de la tormenta.
Esta decisión contrasta con lo que suele ocurrir en casos similares, donde los árbitros implicados en escándalos de alto perfil suelen ser “parados” al menos una fecha. En cambio, la entidad que comanda Claudio "Chiqui" Tapia optó por respaldar a los colegiados, una señal que muchos interpretan como un mensaje político hacia los clubes y los medios que exigían explicaciones.
En paralelo, el próximo compromiso de Barracas Central será frente a Boca en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, otro encuentro que promete atención mediática. Para ese partido fue designado Nicolás Lamolina como juez principal, acompañado por Gabriel Chade y Pablo Gualtieri como asistentes, mientras que Silvio Trucco y Lucas Cavallero estarán a cargo del VAR.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario