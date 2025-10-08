La AFA sorprendió con su decisión sobre Arasa tras el escándalo en Estudiantes–Barracas

Esta decisión contrasta con lo que suele ocurrir en casos similares, donde los árbitros implicados en escándalos de alto perfil suelen ser “parados” al menos una fecha. En cambio, la entidad que comanda Claudio "Chiqui" Tapia optó por respaldar a los colegiados, una señal que muchos interpretan como un mensaje político hacia los clubes y los medios que exigían explicaciones.

En paralelo, el próximo compromiso de Barracas Central será frente a Boca en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia, otro encuentro que promete atención mediática. Para ese partido fue designado Nicolás Lamolina como juez principal, acompañado por Gabriel Chade y Pablo Gualtieri como asistentes, mientras que Silvio Trucco y Lucas Cavallero estarán a cargo del VAR.