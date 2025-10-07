La Selección Argentina no jugará ante Puerto Rico en Chicago: los motivos

image

Un nuevo escenario más seguro para la Scaloneta

Ante este panorama, la AFA y las autoridades estadounidenses coincidieron en que no estaban dadas las condiciones para garantizar la seguridad del evento en Chicago. Por eso, el amistoso frente a Puerto Rico se jugará en el DRV PNK Stadium, casa del Inter Miami, donde también actúa Lionel Messi en la MLS. Todavía restan definir detalles de horario, venta de entradas y logística, pero la prioridad ya está clara: proteger a jugadores, hinchas y cuerpo técnico en un entorno más controlado y seguro.