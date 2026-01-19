La CAF y la FIFA evalúan duras sanciones contra Senegal tras el escándalo en la final africana

senegal

La FIFA, por su parte, sigue el caso de cerca y no se descarta que intervenga si considera que los hechos violan normativas internacionales. En la antesala de un Mundial, cualquier sanción de este tipo podría tener consecuencias de alto impacto para el seleccionado campeón de África.

Cabe señalar que Marruecos tampoco quedó completamente al margen de la investigación. Uno de los episodios bajo análisis involucra a alcanza pelotas que intentaron quitarle una toalla al arquero Edouard Mendy durante el alargue, un antecedente que se suma a incidentes previos registrados en el torneo. Mientras tanto, Senegal espera definiciones que podrían transformar una noche histórica en un problema mayúsculo de cara al futuro inmediato.