El representante del Chimy Ávila habló del interés de Boca: "Un llamado de Riquelme puede..."

chimy avila 2

El agente agregó que “hasta el final del libro de pases todo puede pasar”, aunque subrayó que, si se da una salida, la idea es que sea en buenos términos con el club español. Además, al ser consultado sobre un eventual contacto de Leandro Paredes, fue prudente: “No pude charlar con él. No sé si habló, sé que hay una amistad, pero no sabría responderte eso. Tiene una cercanía con Central, pero conoce el mundo Boca y sabe lo que es estar ahí, eso es bueno para el club”.

Por su parte, el propio Ávila también se refirió recientemente a su futuro: “Yo tengo contrato y pienso el día a día en mi trabajo, y hacer las cosas bien acá en Betis. Lo que pase mañana nunca nadie lo sabe. Quizás mañana no nos levantamos”. Y sobre la chance de Boca, concluyó: “Eso es cosa de la directiva y de mi agente. Yo me tengo que ocupar en hacer bien mi trabajo”.