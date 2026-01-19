El representante del Chimy Ávila habló del interés de Boca: "Un llamado de Riquelme puede..."
Carlos Bilicich se refirió al presente del delantero en España, reconoció contactos desde el fútbol argentino y dejó abierta la puerta a un eventual regreso.
El nombre de Ezequiel “Chimy” Ávila volvió a instalarse con fuerza en el radar del fútbol argentino, y especialmente en el mundo Boca. Carlos Bilicich, representante del delantero de Real Betis, brindó detalles sobre la situación actual del atacante y no esquivó las consultas sobre la posibilidad de que el Xeneize avance por su incorporación en este mercado de pases.
Según explicó el agente, la chance de que Ávila continúe su carrera en Getafe quedó descartada, por lo que, al menos por ahora, su destino inmediato seguirá siendo el club andaluz. Sin embargo, Bilicich reconoció que un gesto desde la dirigencia de Boca podría modificar el escenario: “Tal vez si el presidente lo llama y le manifiesta su interés, le despierta las ganas de volver. Hizo Inferiores en Boca un tiempo y tiene sentido de pertenencia, conoce el mundo Boca, no le pesaría. Ese es un plus. Por otro lado, sería un delantero que aportaría muchísimo al estilo de juego que están teniendo hoy”.
Más allá de esa posibilidad, el representante fue claro al marcar su postura personal respecto a una transferencia inmediata. “Para mí no es el mercado en el que debería moverse, es una opinión mía, porque creo que está recuperando su nivel, está muy cómodo, se siente bien y la afición lo trata muy bien. Saben lo que puede dar, es un atacante muy bueno, que ya demostró muchas cosas y no tiene que venir a demostrar nada. Por eso me parece que no debería cambiar hoy. Quizá en junio sí”, sostuvo.
Ávila tiene contrato vigente con el Betis hasta mediados de 2027 y viene de atravesar un período de recuperación futbolística luego de haber estado relegado. En las últimas semanas, logró volver a la titularidad, marcó un doblete en la Copa del Rey frente a Elche y fue desde el arranque en el último compromiso ante Villarreal, señales positivas en un momento clave de su ciclo en España.
Bilicich también reveló que Racing y Rosario Central aparecen como otros interesados en el delantero y que en los próximos días mantendrán una charla con el jugador para definir expectativas. “Hoy está abierta la posibilidad de volver a Argentina, pero Chimy está muy cómodo en el Betis y tiene contrato”, explicó, dejando en claro que no hay urgencias.
El agente agregó que “hasta el final del libro de pases todo puede pasar”, aunque subrayó que, si se da una salida, la idea es que sea en buenos términos con el club español. Además, al ser consultado sobre un eventual contacto de Leandro Paredes, fue prudente: “No pude charlar con él. No sé si habló, sé que hay una amistad, pero no sabría responderte eso. Tiene una cercanía con Central, pero conoce el mundo Boca y sabe lo que es estar ahí, eso es bueno para el club”.
Por su parte, el propio Ávila también se refirió recientemente a su futuro: “Yo tengo contrato y pienso el día a día en mi trabajo, y hacer las cosas bien acá en Betis. Lo que pase mañana nunca nadie lo sabe. Quizás mañana no nos levantamos”. Y sobre la chance de Boca, concluyó: “Eso es cosa de la directiva y de mi agente. Yo me tengo que ocupar en hacer bien mi trabajo”.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario