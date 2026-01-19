Sería un bombazo: el gigante de Europa que posó sus ojos en Valentín Barco
El mediocampista argentino atraviesa un gran presente en el Racing de Estrasburgo y se convirtió en el compatriota con más asistencias en las principales ligas de Europa.
Valentín “Colo” Barco vuelve a instalarse en el centro de la escena del fútbol europeo y su nombre comienza a proyectarse con fuerza de cara al Mundial 2026. El exjugador de Boca, hoy figura del Racing de Estrasburgo, despertó el interés del Bayern Múnich, que lo sigue de cerca y analiza seriamente avanzar por su contratación en el próximo mercado de pases.
La información fue revelada por el periodista Augusto César y reforzada por el medio alemán TZ München, que aseguró que el club bávaro evalúa presentar una oferta cercana a los 40 millones de euros para quedarse con el pase del mediocampista argentino. Por el momento no hubo contactos formales, pero el interés ya está sobre la mesa y promete convertirse en una de las grandes novelas del año en Europa.
Barco viene de ser una de las figuras destacadas en el último clásico que disputó su equipo, ratificando el gran nivel que sostiene desde hace meses. Con despliegue, personalidad y una notable influencia en el juego ofensivo, el argentino se consolidó como una de las piezas más determinantes del conjunto francés y comenzó a llamar la atención de los clubes más poderosos del continente.
El presente del Colo se refleja con claridad en las estadísticas. Actualmente, es el argentino con más asistencias en las cinco principales ligas de Europa, con un total de ocho pases de gol en lo que va de la temporada. Ese registro lo posiciona por encima de otros compatriotas con mayor recorrido y explica por qué su nombre aparece cada vez con más fuerza en los informes de scouting de los grandes equipos.
El mediocampista llegó al Racing de Estrasburgo en enero de 2025, luego de un paso irregular por el Brighton de la Premier League, donde no logró continuidad. El club francés apostó por su talento y desembolsó alrededor de 10 millones de euros para adquirir su ficha, firmándole un contrato que se extiende hasta 2029. Desde entonces, el crecimiento de Barco fue sostenido y evidente, tanto en rendimiento como en protagonismo dentro del equipo.
En el entorno del jugador manejan el interés con cautela, conscientes de que se trata de un paso importante en su carrera. La posibilidad de recalar en un gigante como el Bayern Múnich, habitual protagonista de la Champions League, aparece como una oportunidad enorme en la antesala de la Copa del Mundo. Mientras tanto, el Colo continúa enfocado en su presente en Francia, sabiendo que cada actuación sólida refuerza su valor y acerca la chance de dar un nuevo salto en el fútbol europeo.
