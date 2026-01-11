La cumbre que ilusionó a los hinchas de River: Juanfer Quintero, Marcelo Gallardo y Radamel Falcao García

River vs. Millonarios por la Serie Río de La Plata

El encuentro se juega desde las 21 horas de la Argentina en el Gran Parque Central, con televisación de la plataforma de streaming Disney+.

Para el conjunto de Núñez será, además, la posibilidad para mostrar a sus tres primeros refuerzos: Fausto Vera será titular, mientras que Matías Viña podría sumar minutos teniendo en cuenta que Marcos Acuña no estaba al 100%, situación similar a la de Aníbal Moreno.

Otra de las novedades que presenta River es que no podrá contar con el capitán y emblema del equipo, Franco Armani, quien está lesionado. Tampoco estará el que se perfila como primer suplente, Ezequiel Centurión, por lo que el joven Santiago Beltrán defenderá el arco con el objetivo de meterle presión al campeón del mundo.