La cumbre que ilusionó a los hinchas de River: Juanfer Quintero, Marcelo Gallardo y Radamel Falcao García

El goleador colombiano aprovechó el amistoso de Millonarios para charlar con su compatriota y con el "Muñeco", con quien compartió equipo en sus inicios.
En el marco de la pretemporada y de cara al inicio del Torneo Apertura 2026, River choca este domingo con Millonarios en un partido amistoso en Uruguay, en el marco de la Serie del Río de La Plata y que tuvo en la previa un encuentro bien riverplatense: Marcelo Gallardo y Juanfer Quintero charlaron en los pasillos con Radamel Falcao García.
Luego de una fuerte pretemporada en San Martín de los Andes, el "Millonario" cruzó el charco para el primer amistoso de la temporada. Gallardo empieza a delinear el equipo de cara a un año que lo tendrá sin Copa Libertadores por primera vez desde 2015.
Enfrente estará el conjunto colombiano que tiene al goleador, surgido de Núñez, entre sus filas. Así, el delantero no dejó pasar la oportunidad de charlar con Quintero, a quien conoce de la Selección de Colombia, y con el "Muñeco", con quien compartió varios años en River.
Radamel Falcao y Marcelo Gallardo compartieron plantel en River, cuando el colombiano daba sus primeros pasos en la Primera antes de partir hacia Europa.
River vs. Millonarios por la Serie Río de La Plata
El encuentro se juega desde las 21 horas de la Argentina en el Gran Parque Central, con televisación de la plataforma de streaming Disney+.
Para el conjunto de Núñez será, además, la posibilidad para mostrar a sus tres primeros refuerzos: Fausto Vera será titular, mientras que Matías Viña podría sumar minutos teniendo en cuenta que Marcos Acuña no estaba al 100%, situación similar a la de Aníbal Moreno.
Otra de las novedades que presenta River es que no podrá contar con el capitán y emblema del equipo, Franco Armani, quien está lesionado. Tampoco estará el que se perfila como primer suplente, Ezequiel Centurión, por lo que el joven Santiago Beltrán defenderá el arco con el objetivo de meterle presión al campeón del mundo.
