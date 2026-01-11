Soledad y Natalia Pastorutti emocionaron a Mirtha Legrand en el debut de la temporada marplatense

Embed - Precioso: las hermanas Pastorutti cantaron juntas para Mirtha y el dúo Pimpinela

Hace historia: con casi 99 años, así fue el debut de Mirtha Legrand en Mar del Plata

Mirtha Legrand regresó este sábado por la noche a su programa, La Noche de Mirtha, que en el inicio de la temporada la tiene desde Mar del Plata, alcanzando un récord absoluto con más de 50 años en pantalla.

La "Chiqui" cumplirá 99 años en febrero y este sábado 10 de enero inauguró su temporada 58, marcando un récord para la TV argentina y mundial.

Desde su debut en 1968, el clásico formato de almuerzos y cenas se convirtió en un espacio central que marcó y marca la agenda nacional. Reconvertida en cena, la diva siguió marcando agenda a nivel nacional.

"Estoy muy feliz de estar en esta nueva temporada en Mar del Plata. Vengan a Mar del Plata, que está divina. La playa, los paseos, las calles, los espectáculos, los teatros. Hay que veranear en Mar del Plata", arrancó Mirtha.

Para su regreso, y como es costumbre, la conductora diseñó una convocatoria estratégica que reúne a personalidades destacadas del mundo periodístico, el entretenimiento y la farándula. Esta mezcla de perfiles busca fomentar una cena llena de contrastes, donde el intercambio de opiniones y las anécdotas imprevistas serán los protagonistas de la velada.

Este sábado, se sentaron frente a Mirtha Legrand para hablar de su vida y profesión sin pelos en la lengua el dúo Pimpinela y las hermanas Natalia y Soledad Pastorutti.