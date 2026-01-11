Soledad y Natalia Pastorutti emocionaron a Mirtha Legrand en el debut de la temporada marplatense
Las artistas protagonizaron un emotivo momento con una interpretación que combinó historia familiar, talento y la fuerza del folklore argentino.
El primer programa de Mirtha Legrand en Mar del Plata tuvo este sábado un comienzo cargado de emoción y música con un momento muy especial: Soledad Pastorutti y su hermana Natalia se reencontraron sobre el escenario televisivo y ofrecieron una presentación que conmovió a los presentes y a los televidentes. La mesa más famosa del país abrió así su temporada de verano con un clima de celebración y raíces folklóricas bien argentinas.
La actuación marcó un regreso simbólico para ambas artistas, que compartieron escenario en un contexto muy distinto al de sus primeros pasos artísticos, cuando eran apenas unas niñas recorriendo festivales del interior. Esta vez, el escenario fue el emblemático estudio montado en “La Feliz”, con Mirtha observando atenta y emocionada cada estrofa.
Soledad, ya consagrada como una de las voces más importantes del folklore nacional, lideró la interpretación con la seguridad que la caracteriza, mientras Natalia aportó una armonía cálida y precisa que realzó el momento.
Mirtha Legrand, visiblemente conmovida, celebró el reencuentro artístico y destacó el valor simbólico del dúo: la unión familiar, la trayectoria construida con esfuerzo y la vigencia del folklore en la cultura popular argentina.
Así, el arranque de la temporada marplatense no solo sumó rating y expectativa, sino que dejó una postal imborrable: dos hermanas, una historia compartida y la música como puente entre generaciones, en el corazón del programa más emblemático de la televisión nacional.
Hace historia: con casi 99 años, así fue el debut de Mirtha Legrand en Mar del Plata
Mirtha Legrand regresó este sábado por la noche a su programa, La Noche de Mirtha, que en el inicio de la temporada la tiene desde Mar del Plata, alcanzando un récord absoluto con más de 50 años en pantalla.
La "Chiqui" cumplirá 99 años en febrero y este sábado 10 de enero inauguró su temporada 58, marcando un récord para la TV argentina y mundial.
Desde su debut en 1968, el clásico formato de almuerzos y cenas se convirtió en un espacio central que marcó y marca la agenda nacional. Reconvertida en cena, la diva siguió marcando agenda a nivel nacional.
"Estoy muy feliz de estar en esta nueva temporada en Mar del Plata. Vengan a Mar del Plata, que está divina. La playa, los paseos, las calles, los espectáculos, los teatros. Hay que veranear en Mar del Plata", arrancó Mirtha.
Para su regreso, y como es costumbre, la conductora diseñó una convocatoria estratégica que reúne a personalidades destacadas del mundo periodístico, el entretenimiento y la farándula. Esta mezcla de perfiles busca fomentar una cena llena de contrastes, donde el intercambio de opiniones y las anécdotas imprevistas serán los protagonistas de la velada.
Este sábado, se sentaron frente a Mirtha Legrand para hablar de su vida y profesión sin pelos en la lengua el dúo Pimpinela y las hermanas Natalia y Soledad Pastorutti.
