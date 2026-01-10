River denunció ante la FIFA a un representante por la salida de un futbolista
El club acusa al representante de una maniobra que habría dejado a la institución sin compensación económica por el pase del juvenil.
El conflicto que se inició en Núñez ahora tiene alcance internacional. River presentó una denuncia formal ante la FIFA contra el representante Martín Guastadisegno, a quien responsabiliza por la desvinculación anticipada del juvenil Luca Scarlato, una de las mayores proyecciones de su fútbol formativo.
El mediocampista, que integraba la Séptima División, dejó el club a los 16 años mediante el mecanismo de la patria potestad y actualmente se encuentra negociando su incorporación al Parma de Italia. Desde la dirigencia millonaria sostienen que el agente habría evitado deliberadamente la firma del primer contrato profesional para que el jugador quedara en condición de libre, privando a la institución de cualquier tipo de resarcimiento económico.
La presentación ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA, firmada por el presidente Stefano Di Carlo, detalla que el futbolista fue ofrecido a varios clubes europeos de primer nivel, entre ellos Roma, Milan y el propio Parma, mientras River intentaba sin éxito concretar la vinculación profesional.
El escrito, de nueve páginas, sostiene que no se trata de un hecho aislado, sino de una práctica reiterada que ya habría perjudicado a otros clubes formadores del país. En ese marco, el coordinador del fútbol juvenil de River, Gabriel Rodríguez, había advertido tiempo atrás sobre el accionar del representante: “Este señor, así como hizo con el chico Soulé de Vélez, y Panichelli, también hizo lo mismo con los padres de Luca Scarlato, y se nos ha ido. Desde marzo estaban en contacto para firmarlo. Por una cosa u otra se iba postergando. Los directivos intuían algo”.
Otro de los puntos que el club subraya en la denuncia es la falta total de diálogo. Según River, Guastadisegno ignoró de forma sistemática los intentos de negociación, incluso propuestas formales enviadas por la institución, mientras avanzaba en conversaciones con equipos del exterior junto a la familia del futbolista.
La situación se vuelve aún más delicada a partir de testimonios incorporados al expediente. En una videollamada, el representante habría exigido la devolución de dinero entregado previamente a la familia para sostener la representación del jugador, una cifra que rondaría los 200 mil dólares, versión que fue confirmada por la madre del propio Scarlato.
Con el respaldo de la AFA y la Conmebol, River solicitó que se aplique el artículo 21 del Reglamento de Agentes FIFA, que prevé sanciones por infracciones al código de ética. El proceso podría derivar en multas, suspensión o inhabilitación del agente, en una resolución que podría sentar precedente para el futuro del fútbol sudamericano y la protección de los clubes formadores.
Quién es Martín Guastadisegno, el representante denunciado por River
Martín Guastadisegno es un agente de futbolistas argentino especializado en la representación de jugadores juveniles con proyección internacional. Ha intervenido en el traspaso de varios talentos al fútbol europeo y es conocido por su participación en salidas tempranas de clubes formadores mediante el uso de la patria potestad.
Entre los casos más mencionados se encuentran la salida de Matías Soulé desde Vélez Sarsfield a Juventus/Roma y la de Joaquín Panichelli, quien desarrolló parte de su carrera en el Strasbourg de Francia.
En los últimos años su nombre quedó asociado a distintas controversias, entre ellas la denuncia presentada por River ante la FIFA por la desvinculación del juvenil Luca Scarlato sin compensación económica para el club. Su accionar generó debate en el ambiente del fútbol sobre la protección de los derechos de las instituciones formadoras.
