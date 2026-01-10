River denunció ante la FIFA a un representante por la salida de un futbolista

La situación se vuelve aún más delicada a partir de testimonios incorporados al expediente. En una videollamada, el representante habría exigido la devolución de dinero entregado previamente a la familia para sostener la representación del jugador, una cifra que rondaría los 200 mil dólares, versión que fue confirmada por la madre del propio Scarlato.

Con el respaldo de la AFA y la Conmebol, River solicitó que se aplique el artículo 21 del Reglamento de Agentes FIFA, que prevé sanciones por infracciones al código de ética. El proceso podría derivar en multas, suspensión o inhabilitación del agente, en una resolución que podría sentar precedente para el futuro del fútbol sudamericano y la protección de los clubes formadores.

scarlato

Quién es Martín Guastadisegno, el representante denunciado por River

Martín Guastadisegno es un agente de futbolistas argentino especializado en la representación de jugadores juveniles con proyección internacional. Ha intervenido en el traspaso de varios talentos al fútbol europeo y es conocido por su participación en salidas tempranas de clubes formadores mediante el uso de la patria potestad.

Entre los casos más mencionados se encuentran la salida de Matías Soulé desde Vélez Sarsfield a Juventus/Roma y la de Joaquín Panichelli, quien desarrolló parte de su carrera en el Strasbourg de Francia.

En los últimos años su nombre quedó asociado a distintas controversias, entre ellas la denuncia presentada por River ante la FIFA por la desvinculación del juvenil Luca Scarlato sin compensación económica para el club. Su accionar generó debate en el ambiente del fútbol sobre la protección de los derechos de las instituciones formadoras.