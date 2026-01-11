Por qué se separaron Mauricio Macri y Juliana Awada tras 15 años
El expresidente, quien no atraviesa su mejor momento a nivel político, ahora enfrenta una ruptura amorosa.
Lo que comenzó como un rumor persistente a finales del año pasado terminó por confirmarse este fin de semana: Mauricio Macri y Juliana Awada decidieron separarse luego de una década y media de matrimonio.
Según trascendió a través de Infobae, la pareja venía evaluando esta posibilidad desde hace un año, tras una crisis que intentaron recomponer sin éxito.
Aunque pasaron las fiestas juntos para preservar la armonía familiar, la decisión ya está tomada: él viajará a Europa y ella permanecerá en Punta del Este.
Por qué se separaron Mauricio Macri y Juliana Awada
Si bien no se confirmó un motivo puntual, ni si existieron terceras personas o si fue en malos términos, sí informaron que el expresidente y la ex primera dama pusieron fin a su vínculo de común acuerdo tras intentar superar una crisis que se arrastraba desde finales de 2024.
A diferencia de otros finales mediáticos, el entorno de la pareja destaca que la decisión se tomó en un marco de afecto y respeto por la historia compartida.
La determinación final se habría sellado semanas antes de las fiestas de diciembre. Sin embargo, para mantener la unidad familiar, ambos compartieron la Navidad y el Año Nuevo antes de iniciar sus caminos por separado.
En tanto, En las próximas horas, el exmandatario partirá rumbo a Europa, mientras que Awada se encuentra en Punta del Este disfrutando de sus vacaciones junto a su familia.
Aunque Juliana Awada siempre se mostró muy activa en Instagram compartiendo la intimidad de sus viajes y mensajes de apoyo a Macri, las alarmas se encendieron en las últimas horas. La empresaria publicó fotos de su reciente estadía en la Patagonia rodeada de amigos y junto a su hija Antonia, pero con la notoria ausencia del exjefe de Estado.
Desde el entorno más íntimo aseguran que, a pesar del dolor de la ruptura, ambos están enfocados en procesar este nuevo espacio personal privilegiando el bienestar de su hija menor y el buen recuerdo de los años vividos en la Quinta de Olivos y su vida privada.
