Por qué se separaron Mauricio Macri y Juliana Awada tras 15 años

A diferencia de otros finales mediáticos, el entorno de la pareja destaca que la decisión se tomó en un marco de afecto y respeto por la historia compartida.

La determinación final se habría sellado semanas antes de las fiestas de diciembre. Sin embargo, para mantener la unidad familiar, ambos compartieron la Navidad y el Año Nuevo antes de iniciar sus caminos por separado.

En tanto, En las próximas horas, el exmandatario partirá rumbo a Europa, mientras que Awada se encuentra en Punta del Este disfrutando de sus vacaciones junto a su familia.

Aunque Juliana Awada siempre se mostró muy activa en Instagram compartiendo la intimidad de sus viajes y mensajes de apoyo a Macri, las alarmas se encendieron en las últimas horas. La empresaria publicó fotos de su reciente estadía en la Patagonia rodeada de amigos y junto a su hija Antonia, pero con la notoria ausencia del exjefe de Estado.

Desde el entorno más íntimo aseguran que, a pesar del dolor de la ruptura, ambos están enfocados en procesar este nuevo espacio personal privilegiando el bienestar de su hija menor y el buen recuerdo de los años vividos en la Quinta de Olivos y su vida privada.