La dolorosa tapa de un diario italiano en la previa del Mundial 2026
El histórico diario italiano La Gazzetta dello Sport reflejó con ironía la eliminación de la Azzurra con una portada que rápidamente se volvió viral.
La cuenta regresiva terminó y este jueves comienza oficialmente el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. Sin embargo, mientras gran parte del planeta disfruta de la expectativa por el inicio del torneo, en Italia el sentimiento es muy diferente.
El prestigioso diario deportivo La Gazzetta dello Sport publicó una portada que rápidamente se viralizó en redes sociales por el mensaje elegido para reflejar la nueva frustración de la selección italiana. “Está todo el mundo menos nosotros”, tituló el periódico en su tapa, en una clara referencia a la ausencia de la Azzurra en la máxima cita del fútbol internacional.
La portada estuvo ilustrada con varias de las principales figuras que participarán del Mundial 2026. Entre ellas aparecen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Lamine Yamal, Vinicius Junior, Kylian Mbappé y Jude Bellingham, representantes de distintas generaciones y candidatos a ser protagonistas del certamen.
El mensaje elegido por el medio italiano apuntó directamente al contraste entre la presencia de las grandes estrellas del fútbol mundial y la ausencia de una de las selecciones más históricas del planeta. La imagen fue interpretada como una mezcla de autocrítica, resignación e ironía por parte de uno de los periódicos deportivos más influyentes de Europa.
Italia y una crisis que se profundiza
La eliminación rumbo al Mundial 2026 significó un nuevo golpe para el fútbol italiano, que volverá a quedarse afuera de una Copa del Mundo por tercera edición consecutiva. La racha negativa comenzó con la ausencia en Rusia 2018, continuó en Qatar 2022 y ahora se extiende al torneo que se disputará en Norteamérica.
La situación resulta todavía más llamativa si se tiene en cuenta que esta será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, una ampliación que incrementó considerablemente los cupos disponibles para los equipos europeos. Ni siquiera ese nuevo formato alcanzó para que Italia lograra la clasificación y pusiera fin a una crisis deportiva que contrasta con su rica historia mundialista.
Con cuatro títulos en sus vitrinas, la Azzurra sigue siendo una de las selecciones más exitosas de todos los tiempos, aunque en la actualidad atraviesa uno de los períodos más difíciles de su historia reciente.
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