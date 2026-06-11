La dolorosa tapa de un diario italiano en la previa del Mundial 2026

Italia y una crisis que se profundiza

La eliminación rumbo al Mundial 2026 significó un nuevo golpe para el fútbol italiano, que volverá a quedarse afuera de una Copa del Mundo por tercera edición consecutiva. La racha negativa comenzó con la ausencia en Rusia 2018, continuó en Qatar 2022 y ahora se extiende al torneo que se disputará en Norteamérica.

La situación resulta todavía más llamativa si se tiene en cuenta que esta será la primera Copa del Mundo con 48 selecciones, una ampliación que incrementó considerablemente los cupos disponibles para los equipos europeos. Ni siquiera ese nuevo formato alcanzó para que Italia lograra la clasificación y pusiera fin a una crisis deportiva que contrasta con su rica historia mundialista.

Con cuatro títulos en sus vitrinas, la Azzurra sigue siendo una de las selecciones más exitosas de todos los tiempos, aunque en la actualidad atraviesa uno de los períodos más difíciles de su historia reciente.